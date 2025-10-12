Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
Київ • УНН
12-річна Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні-2025, яке відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Вона перемогла у фіналі Національного відбору, отримавши 5 балів від журі та 6 від глядачів, при рекордному голосуванні через "Дію".
Україна визначила свою представницю на Дитячому Євробаченні-2025 – нею стала 12-річна Софія Нерсесян, яка перемогла у фіналі Національного відбору. Онлайн-шоу відбулося 12 жовтня та зібрало рекордну кількість глядачів. Про це повідомляє "Суспільне", пише УНН.
Деталі
Фінал Нацвідбору проходив у форматі онлайн-концерту, який вели Тімур Мірошниченко, співачка Маша Кондратенко та ведуча "Євробачення Україна" Анна Тульєва. За перемогу змагалися шість фіналістів, а результати визначалися спільним голосуванням глядачів і журі. Софія Нерсесян отримала 5 балів від журі та 6 – від глядачів, що принесло їй перемогу.
Цьогоріч українці показали безпрецедентну активність: у голосуванні через застосунок "Дія" взяли участь 190 071 користувач – рекорд за всю історію Дитячого Нацвідбору. Голосування тривало у два етапи – за два дні до фіналу та під час прямої трансляції.
Переможець Євробачення 2024 Nemo прибув до Києва напередодні концерту 09.10.25, 14:08 • 2690 переглядiв
Журі конкурсу складалося зі співака та автора пісень Vlad Darwin, генеральної продюсерки телеканалів "М1" і "М2" Натели Чхартішвілі-Зацаринної та співачки Michelle Andrade.
Фінальне шоу супроводжувалося яскравими виступами українських артистів. На сцені виступили переможець Нацвідбору-2024 Артем Котенко, Світлана Тарабарова разом із офіцером ЗСУ BERESTOVYI, реперка alyona alyona, гурт ZIFERBLAT – представники України на дорослому Євробаченні-2025, а також Маша Кондратенко, яка виконала мікс власних хітів. Завершив концерт спільний номер Світлани Тарабарової, alyona alyona та фіналістів – пісня-гімн "Мрій сміливо".
Окрім переможниці, у фіналі змагалися Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів і Владислава Васицького, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.
Фінал Дитячого Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія) – другий раз у історії, коли країна приймає конкурс. У ньому братимуть участь 18 країн.
Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025": хто може представити Україну?29.09.25, 10:54 • 3789 переглядiв