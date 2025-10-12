$41.510.00
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії

Київ • УНН

12-річна Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні-2025, яке відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Вона перемогла у фіналі Національного відбору, отримавши 5 балів від журі та 6 від глядачів, при рекордному голосуванні через "Дію".

Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії

Україна визначила свою представницю на Дитячому Євробаченні-2025 – нею стала 12-річна Софія Нерсесян, яка перемогла у фіналі Національного відбору. Онлайн-шоу відбулося 12 жовтня та зібрало рекордну кількість глядачів. Про це повідомляє "Суспільне", пише УНН.

Деталі

Фінал Нацвідбору проходив у форматі онлайн-концерту, який вели Тімур Мірошниченко, співачка Маша Кондратенко та ведуча "Євробачення Україна" Анна Тульєва. За перемогу змагалися шість фіналістів, а результати визначалися спільним голосуванням глядачів і журі. Софія Нерсесян отримала 5 балів від журі та 6 – від глядачів, що принесло їй перемогу.

Цьогоріч українці показали безпрецедентну активність: у голосуванні через застосунок "Дія" взяли участь 190 071 користувач – рекорд за всю історію Дитячого Нацвідбору. Голосування тривало у два етапи – за два дні до фіналу та під час прямої трансляції.

Переможець Євробачення 2024 Nemo прибув до Києва напередодні концерту

Журі конкурсу складалося зі співака та автора пісень Vlad Darwin, генеральної продюсерки телеканалів "М1" і "М2" Натели Чхартішвілі-Зацаринної та співачки Michelle Andrade.

Фінальне шоу супроводжувалося яскравими виступами українських артистів. На сцені виступили переможець Нацвідбору-2024 Артем Котенко, Світлана Тарабарова разом із офіцером ЗСУ BERESTOVYI, реперка alyona alyona, гурт ZIFERBLAT – представники України на дорослому Євробаченні-2025, а також Маша Кондратенко, яка виконала мікс власних хітів. Завершив концерт спільний номер Світлани Тарабарової, alyona alyona та фіналістів – пісня-гімн "Мрій сміливо".

Окрім переможниці, у фіналі змагалися Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів і Владислава Васицького, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.

Фінал Дитячого Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія) – другий раз у історії, коли країна приймає конкурс. У ньому братимуть участь 18 країн.

Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025": хто може представити Україну?

Степан Гафтко

Культура
Тбілісі
Alyona alyona
Україна