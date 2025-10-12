Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в Грузию
Киев • УНН
12-летняя София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении-2025, которое состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия. Она победила в финале Национального отбора, получив 5 баллов от жюри и 6 от зрителей, при рекордном голосовании через "Дію".
Украина определила свою представительницу на Детском Евровидении-2025 – ею стала 12-летняя София Нерсесян, победившая в финале Национального отбора. Онлайн-шоу состоялось 12 октября и собрало рекордное количество зрителей. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Подробности
Финал Нацотбора проходил в формате онлайн-концерта, который вели Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и ведущая "Евровидения Украина" Анна Тульева. За победу соревновались шесть финалистов, а результаты определялись совместным голосованием зрителей и жюри. София Нерсесян получила 5 баллов от жюри и 6 – от зрителей, что принесло ей победу.
В этом году украинцы показали беспрецедентную активность: в голосовании через приложение "Дія" приняли участие 190 071 пользователь – рекорд за всю историю Детского Нацотбора. Голосование длилось в два этапа – за два дня до финала и во время прямой трансляции.
Жюри конкурса состояло из певца и автора песен Влада Дарвина, генерального продюсера телеканалов "М1" и "М2" Нателы Чхартишвили-Зацаринной и певицы Michelle Andrade.
Финальное шоу сопровождалось яркими выступлениями украинских артистов. На сцене выступили победитель Нацотбора-2024 Артем Котенко, Светлана Тарабарова вместе с офицером ВСУ BERESTOVYI, рэперша alyona alyona, группа ZIFERBLAT – представители Украины на взрослом Евровидении-2025, а также Маша Кондратенко, исполнившая микс собственных хитов. Завершил концерт совместный номер Светланы Тарабаровой, alyona alyona и финалистов – песня-гимн "Мрій сміливо".
Помимо победительницы, в финале соревновались Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь.
Финал Детского Евровидения-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси (Грузия) – второй раз в истории, когда страна принимает конкурс. В нем примут участие 18 стран.
