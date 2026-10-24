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The New York Times

alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася на хірургічне втручання

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

Реперка перенесла баріатричну операцію після невдалих спроб схуднення. Нині вона відновлюється та прагне контролювати харчування.

alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася на хірургічне втручання

Українська реперка alyona alyona перенесла операцію зі зменшення шлунка та вперше розповіла про своє самопочуття після хірургічного втручання. Артистка зізналася, що наразі відчуває біль і зосереджена на відновленні. Про це вона повідомила в Instagram, пише УНН.

Деталі

За словами виконавиці, після операції її головні завдання - ходити та лежати, адже вона ще переживає період відновлення.

В окремому дописі реперка пояснила, що наважилася на баріатричну операцію після багатьох років спроб схуднути. На її рішення вплинув досвід подруги юності, яка після такого втручання схудла зі 140 до 70 кілограмів і вже кілька років утримує результат.

alyona alyona розповіла, що раніше неодноразово намагалася схуднути за допомогою спорту та інших методів, зокрема ін’єкцій для зниження ваги. Однак бажаного результату досягти не вдалося.

"Я багато разів показувала свої шляхи схуднення зі спортом і різними штуками. Навіть ділилася тим, як колола уколи і до чого мене призвели ці уколи, і що це не панацея", — зазначила артистка.

Реперка зізналася, що мріє важити 80 кілограмів, але усвідомлює, що операція не розв’яже всіх проблем автоматично. Вона пояснила, що через робочий графік, набуті звички та РДУГ їй складно повністю присвятити життя схудненню.

"Для того, щоб я повністю схудла, мені треба відмовитися від кар’єри, роботи і покласти все своє життя на схуднення", — пояснила виконавиця.

За словами alyona alyona, вона розглядає операцію як спосіб контролювати харчування та уникати переїдання. Артистка також наголосила, що це її особистий вибір, і вона готова до можливої критики.

"Для мене це дуже важливо — працювати над собою, розвиватися, змінюватися і бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені однаково, чи мене хтось засудить, знецінить, спростує — це мій шлях", — підсумувала реперка, подякувавши всім, хто підтримує її під час відновлення.

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Ольга Розгон

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