Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до Гелловіну
Київ • УНН
Арнольд і Патрік Шварценеггери позмагалися у вирізанні гелловінських гарбузів. Сімейний знімок вони опублікували під час творчого процесу.
Американський актор Арнольд Шварценеггер та його син Патрік влаштували сімейне змагання з вирізання гелловінських гарбузів. Про це повідомляє видання TMZ, передає УНН.
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"Немає нічого поганого в дружньому сімейному змаганні, особливо коли це змагання між "Термінатором", Арнольдом Шварценеггером, та його чудовим сином Патріком Шварценеггером", – пише видання.
Батько і син опублікували сімейний знімок, на якому вони вирізають гарбузи зі зловісними посмішками на кухні у капелюхах та затишному одязі.
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