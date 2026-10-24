Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до Гелловіну

Фото: Instagram/@arnoldspumpclub

Американський актор Арнольд Шварценеггер та його син Патрік влаштували сімейне змагання з вирізання гелловінських гарбузів. Про це повідомляє видання TMZ, передає УНН.

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"Немає нічого поганого в дружньому сімейному змаганні, особливо коли це змагання між "Термінатором", Арнольдом Шварценеггером, та його чудовим сином Патріком Шварценеггером", – пише видання.

Батько і син опублікували сімейний знімок, на якому вони вирізають гарбузи зі зловісними посмішками на кухні у капелюхах та затишному одязі.

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