Ексклюзив
14:19 • 4268 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16522 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 19630 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19368 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30586 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29140 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25787 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12370 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14826 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16390 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечора

Київ • УНН

 • 4454 перегляди

Гарбузовий крем-суп із димком, печиво у вигляді "пальців відьми" та "желейний "мозок" створять атмосферу справжнього чаклунства. УНН розповідає, як вразити гостей стравами у дусі найтемнішої ночі року.

Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечора

Цього Гелловін святкове меню може стати не менш ефектним, ніж костюм чи декор. Гарбузовий крем-суп із димком, печиво у вигляді "пальців відьми" та "желейний "мозок" створять атмосферу справжнього чаклунства. Як вразити гостей стравами у дусі найтемнішої ночі року, пише УНН.

Гарбузовий крем-суп із димком

Яскравий помаранчевий колір, "чаша" з гарбуза та декор у вигляді привида роблять із цієї страви справжню гелловінську класику.

Інгредієнти:

  • 1 невеликий гарбуз (на 1-1,2 кг);
    • 1 морква;
      • 1 цибулина;
        • 2 ст. л. оливкової олії;
          • 400 мл вершків (10% або 15%);
            • сіль, перець, щіпка мускатного горіха, копчена паприка (за бажанням).

              Спосіб приготування

              Розігріти духовку до 200 °C. Нарізати гарбуз кубиками, а моркву – дрібно. Запекти гарбуз і моркву 20-25 хвиль до м’якості. На сковороді на олії обсмажити цибулю до прозорості, додати гарбуз і моркву. Перекласти все в каструлю, влити вершки й довести до кипіння, потім збити блендером до кремової консистенції.

              Додати сіль, перець, мускатний горіх і копчену паприку, якщо бажаєте "димного" ефекту. Подавати у чаші чи навіть у самому гарбузі, прикрасивши смужкою вершків у вигляді "привида".

              Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11.09.25, 14:11 • 114487 переглядiв

              Печиво "пальці відьми"

              Десерт зі справжнім "вау" ефектом справить враження на дітей та дорослих: форма пальців, імітація крові та мигдаль у вигляді моторошних нігтів

              Інгредієнти:

              • 200 гр м’якого вершкового масла;
                • 100 гр цукрової пудри;
                  • 1 жовток + 1 яйце;
                    • ½ ч.л. ванілі;
                      • 300 гр борошна;
                        • щіпка солі;
                          • 36 цілих мигдалин (для “нігтів”);
                            • варення з малини або полуниці для імітації “крові”.

                              Спосіб приготування

                              Збити масло з цукровою пудрою до світлої кремової консистенції, додати жовток, яйце, ваніль і сіль. Вмішати борошно і замісити тісто до однорідності. Сформувати "пальці" довжиною близько 10 см, втиснути мигдалину на одному кінці. Зробити декілька борозенок пальцем або ножем для імітації суглобів.

                              Випікати печиво 15 хв при 170 °C до світло-золотистого кольору. Після охолодження нанести варення біля "нігтя" для ефекту "крові".

                              "Павучі" мафіни

                              Шоколад, маршмеллоу та "павутиння" - формула ідеального гелловінського десерту з атмосферою свята.

                              Інгредієнти:

                              • 180 гр цукру;
                                • 120 гр розтопленого вершкового масла;
                                  • 2 яйця;
                                    • 230 гр борошна;
                                      • 4 ст.л. какао-порошку;
                                        • 150 гр шоколадних чипсів;
                                          • 100 гр маршмеллоу для топінгу.

                                            Спосіб приготування

                                            Змішати яйця, масло, цукор. В окремій мисці – борошно, какао, сіль. З’єднати вміст обидвох посудин, додати шоколадні чипси. Наповнити формочки на ¾ і випікати 20-25 хв при 160 °C. Розтопити маршмелоу 20-30 сек у мікрохвильовці й нанести "павутину" на охолоджені мафіни. За бажання – прикрасити пластмасовими "павуками".

                                            Велесова ніч: як українці святкують свій містичний аналог Геловіну, традиції та забобони31.10.24, 17:09 • 84175 переглядiв

                                            "Мозок" з желе

                                            Гості точно звернуть увагу на десерт із "вау" ефектом, але при цьому доволі простий у приготуванні

                                            Інгредієнти:

                                            • 1 пакетик желе (наприклад, полуничного);
                                              • 200 мл вершків або молока;
                                                • червоний харчовий барвник або ягідний соус для “крові”;
                                                  • форма у вигляді мозку (або напівсфера).

                                                    Спосіб приготування

                                                    Приготувати желе згідно з інструкцією, але замінити частину води на вершки/молоко, щоб отримати ніжний рожевий відтінок. Залити до форми й поставити в холодильник до застигання. Після застигання обережно викласти желе на тарілку. Полити "кров’ю" (соусом чи барвником) для "вау" ефекту.

                                                    Коктейль "Кров вампіра"

                                                    Ефектний та простий у приготуванні коктейль чудово доповнить десерти.

                                                    Інгредієнти (на 1 порцію):

                                                    • 50 мл горілки (або безалкогольна альтернатива: наприклад, сік);
                                                      • 1 ч.л. гренадину;
                                                        • 100 мл лимонаду;
                                                          • сік ½ лимона.

                                                            Спосіб приготування

                                                            Приготуйте келих: нанесіть гренадин по краю келиха, щоб він стікав до низу, створюючи імітацію крапель крові. Налийте горілку (чи сік), додайте лимонний сік, гренадин, потім долийте лимонад. Перемішайте і подавайте з коктейльною трубочкою.

                                                            Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім21.10.25, 10:50 • 73381 перегляд

                                                            Альона Уткіна

                                                            ЛайфхакиПублікаціїКулінар