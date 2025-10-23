Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечора

Цього Гелловін святкове меню може стати не менш ефектним, ніж костюм чи декор. Гарбузовий крем-суп із димком, печиво у вигляді "пальців відьми" та "желейний "мозок" створять атмосферу справжнього чаклунства. Як вразити гостей стравами у дусі найтемнішої ночі року, пише УНН.

Гарбузовий крем-суп із димком

Яскравий помаранчевий колір, "чаша" з гарбуза та декор у вигляді привида роблять із цієї страви справжню гелловінську класику.

Інгредієнти:

1 невеликий гарбуз (на 1-1,2 кг);

1 морква;

1 цибулина;

2 ст. л. оливкової олії;

400 мл вершків (10% або 15%);

сіль, перець, щіпка мускатного горіха, копчена паприка (за бажанням).

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 200 °C. Нарізати гарбуз кубиками, а моркву – дрібно. Запекти гарбуз і моркву 20-25 хвиль до м’якості. На сковороді на олії обсмажити цибулю до прозорості, додати гарбуз і моркву. Перекласти все в каструлю, влити вершки й довести до кипіння, потім збити блендером до кремової консистенції.

Додати сіль, перець, мускатний горіх і копчену паприку, якщо бажаєте "димного" ефекту. Подавати у чаші чи навіть у самому гарбузі, прикрасивши смужкою вершків у вигляді "привида".

Печиво "пальці відьми"

Десерт зі справжнім "вау" ефектом справить враження на дітей та дорослих: форма пальців, імітація крові та мигдаль у вигляді моторошних нігтів

Інгредієнти:

200 гр м’якого вершкового масла;

100 гр цукрової пудри;

1 жовток + 1 яйце;

½ ч.л. ванілі;

300 гр борошна;

щіпка солі;

36 цілих мигдалин (для “нігтів”);

варення з малини або полуниці для імітації “крові”.

Спосіб приготування

Збити масло з цукровою пудрою до світлої кремової консистенції, додати жовток, яйце, ваніль і сіль. Вмішати борошно і замісити тісто до однорідності. Сформувати "пальці" довжиною близько 10 см, втиснути мигдалину на одному кінці. Зробити декілька борозенок пальцем або ножем для імітації суглобів.

Випікати печиво 15 хв при 170 °C до світло-золотистого кольору. Після охолодження нанести варення біля "нігтя" для ефекту "крові".

"Павучі" мафіни

Шоколад, маршмеллоу та "павутиння" - формула ідеального гелловінського десерту з атмосферою свята.

Інгредієнти:

180 гр цукру;

120 гр розтопленого вершкового масла;

2 яйця;

230 гр борошна;

4 ст.л. какао-порошку;

150 гр шоколадних чипсів;

100 гр маршмеллоу для топінгу.

Спосіб приготування

Змішати яйця, масло, цукор. В окремій мисці – борошно, какао, сіль. З’єднати вміст обидвох посудин, додати шоколадні чипси. Наповнити формочки на ¾ і випікати 20-25 хв при 160 °C. Розтопити маршмелоу 20-30 сек у мікрохвильовці й нанести "павутину" на охолоджені мафіни. За бажання – прикрасити пластмасовими "павуками".

"Мозок" з желе

Гості точно звернуть увагу на десерт із "вау" ефектом, але при цьому доволі простий у приготуванні

Інгредієнти:

1 пакетик желе (наприклад, полуничного);

200 мл вершків або молока;

червоний харчовий барвник або ягідний соус для “крові”;

форма у вигляді мозку (або напівсфера).

Спосіб приготування

Приготувати желе згідно з інструкцією, але замінити частину води на вершки/молоко, щоб отримати ніжний рожевий відтінок. Залити до форми й поставити в холодильник до застигання. Після застигання обережно викласти желе на тарілку. Полити "кров’ю" (соусом чи барвником) для "вау" ефекту.

Коктейль "Кров вампіра"

Ефектний та простий у приготуванні коктейль чудово доповнить десерти.

Інгредієнти (на 1 порцію):

50 мл горілки (або безалкогольна альтернатива: наприклад, сік);

1 ч.л. гренадину;

100 мл лимонаду;

сік ½ лимона.

Спосіб приготування

Приготуйте келих: нанесіть гренадин по краю келиха, щоб він стікав до низу, створюючи імітацію крапель крові. Налийте горілку (чи сік), додайте лимонний сік, гренадин, потім долийте лимонад. Перемішайте і подавайте з коктейльною трубочкою.

