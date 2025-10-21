Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім

Цього року головний тренд Гелловіну - креатив. Забудьте про кліше: у центрі уваги образи з естетикою темної казки та натяком на магію, які поєднують моторошність із самоіронією. УНН зібрав добірку найцікавіших персонажів, які допоможуть вразити друзів на вечірці.

Гелловін - це ніч, коли можна стати будь-ким: від відьми до Франкенштейна-офісного працівника, який не пережив черговий дедлайн. Не потрібно витрачатися на дорогі костюми - справжня магія криється у деталях. Старий піджак, мереживо, прикраси чи навіть фольга, які з легкістю можна знайти вдома, можуть стати частиною неповторного образу. Ще половину роботи роблять грим і правильне освітлення.

І найважливіше - додайте історію. Ваш костюм має не просто виглядати ефектно, а розповідати, ким ви стали цієї загадкової ночі.

Вампір у стилі "Old Money Gothic"

Цей образ підійде тим, хто хоче виглядати аристократично, а не моторошно. Для вбрання можна використати чорний оксамитовий плащ, білу сорочку з жабо та мінімум штучної крові. В якості родзинки додайте срібні сережки у формі хрестів або брошку, і темно-бордову помаду.

Відьма з майбутнього

Металізоване боді, неоновий макіяж та прозора чи кристалічна накидка створять образ відьми з майбутнього. Замість мітли можна використати світловий жезл або лазерну паличку.

Кібер-вдова

Попередній образ можна адаптувати в образ кібервдови у чорному латексному вбранні з металевими вставками та зачіскою, прикрашеною павутиною. Образ можна доповнити темним макіяжем у стилі Белатриси Лестранж.

Лісовий мольфар

У дусі карпатської магії, можна зупинити свій вибір на образі друїда чи лісового мольфара у довгому вільному плащі та амулетах. Обличчя прикрасьте рунами, а в якості магічного антуражу – оберіть посох.

Франкенштейн у костюмі офісного менеджера

Сучасний образ монстра у сірому офісному костюмі. Зелений грим допоможе перевтілитися у героя роману Мери Шеллі, а кавова пляма на сорочці та бейджик "HR department" зроблять монстра у вашого виконанні більш наближеним до реалій.

Зомбі-інфлюенсер

Цей образ для тих, хто бажає посміятися з цифрової епохи і додати у свято Геловіну трохи гумору. Потрісканий грим у стилі зомбі, телефон у руці з кільцем для селфі та наліпками #undeadbeauty, #sleepisfortheweak зроблять із зомбі у вашому виконанні справжнього -інфлюенсера.

Привид у стилі мінімалізм

Классичний образ привида із напівпрозорою тканиною чи білим костюмом – завжди актуальний на Геловін. Легкий серпанок туману у волоссі додасть моторошності та шарму потайбічності вашому персонажу.

