Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 3136 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 6290 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 16395 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 17281 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 15179 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 27430 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 47995 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39230 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47714 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 87310 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
77%
751мм
Популярнi новини
ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)PhotoVideo20 жовтня, 23:40 • 15543 перегляди
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу21 жовтня, 01:14 • 18958 перегляди
Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистемиVideo21 жовтня, 01:40 • 4334 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 9164 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 10077 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 4196 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 16395 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 30053 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 87310 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 58299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Режисер
Андрій Білоус
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 10174 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 18542 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 75054 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 69979 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 89827 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Золото
Шахед-136

Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім

Київ • УНН

 • 4180 перегляди

Цього року головний тренд Гелловіну – креативні образи з естетикою темної казки та натяком на магію, що поєднують моторошність із самоіронією. УНН зібрав добірку найцікавіших персонажів, які допоможуть вразити друзів на вечірці.

Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім

Цього року головний тренд Гелловіну - креатив. Забудьте про кліше: у центрі уваги образи з естетикою темної казки та натяком на магію, які поєднують моторошність із самоіронією. УНН зібрав добірку найцікавіших персонажів, які допоможуть вразити друзів на вечірці.

Гелловін - це ніч, коли можна стати будь-ким: від відьми до Франкенштейна-офісного працівника, який не пережив черговий дедлайн. Не потрібно витрачатися на дорогі костюми - справжня магія криється у деталях. Старий піджак, мереживо, прикраси чи навіть фольга, які з легкістю можна знайти вдома, можуть стати частиною неповторного образу. Ще половину роботи роблять грим і правильне освітлення.

І найважливіше - додайте історію. Ваш костюм має не просто виглядати ефектно, а розповідати, ким ви стали цієї загадкової ночі.

Вампір у стилі "Old Money Gothic"

Цей образ підійде тим, хто хоче виглядати аристократично, а не моторошно. Для вбрання можна використати чорний оксамитовий плащ, білу сорочку з жабо та мінімум штучної крові. В якості родзинки додайте срібні сережки у формі хрестів або брошку, і темно-бордову помаду.

Відьма з майбутнього

Металізоване боді, неоновий макіяж та прозора чи кристалічна накидка створять образ відьми з майбутнього. Замість мітли можна використати світловий жезл або лазерну паличку.

Велесова ніч: як українці святкують свій містичний аналог Геловіну, традиції та забобони31.10.24, 17:09 • 84160 переглядiв

Кібер-вдова

Попередній образ можна адаптувати в образ кібервдови у чорному латексному вбранні з металевими вставками та зачіскою, прикрашеною павутиною. Образ можна доповнити темним макіяжем у стилі Белатриси Лестранж.

Лісовий мольфар

У дусі карпатської магії, можна зупинити свій вибір на образі друїда чи лісового мольфара у довгому вільному плащі та амулетах. Обличчя прикрасьте рунами, а в якості магічного антуражу – оберіть посох.

Франкенштейн у костюмі офісного менеджера

Сучасний образ монстра у сірому офісному костюмі. Зелений грим допоможе перевтілитися у героя роману Мери Шеллі, а кавова пляма на сорочці та бейджик "HR department" зроблять монстра у вашого виконанні більш наближеним до реалій.

Зомбі-інфлюенсер

Цей образ для тих, хто бажає посміятися з цифрової епохи і додати у свято Геловіну трохи гумору. Потрісканий грим у стилі зомбі, телефон у руці з кільцем для селфі та наліпками #undeadbeauty, #sleepisfortheweak  зроблять із зомбі у вашому виконанні справжнього -інфлюенсера.

Привид у стилі мінімалізм

Классичний образ привида із напівпрозорою тканиною чи білим костюмом – завжди актуальний на Геловін. Легкий серпанок туману у волоссі додасть моторошності та шарму  потайбічності вашому персонажу.

В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін19.10.25, 15:53 • 3746 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоПублікації
Тренд
Соціальна мережа
Блогери
Іспанія