Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым

07:53 • 2622 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 5308 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 15771 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 16854 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 14864 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27308 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47903 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39200 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47642 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87048 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Эксклюзивы
Популярные новости
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 15292 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 18700 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 3874 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 8626 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9370 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 3550 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 15780 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 29793 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 87054 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 58026 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9462 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 18364 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 74888 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69829 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 89662 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым

Киев • УНН

 • 3550 просмотра

В этом году главный тренд Хэллоуина – креативные образы с эстетикой темной сказки и намеком на магию, сочетающие жуткость с самоиронией. УНН собрал подборку самых интересных персонажей, которые помогут поразить друзей на вечеринке.

Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым

В этом году главный тренд Хэллоуина — креатив. Забудьте о клише: в центре внимания образы с эстетикой темной сказки и намеком на магию, которые сочетают жуткость с самоиронией. УНН собрал подборку самых интересных персонажей, которые помогут поразить друзей на вечеринке.

Хэллоуин — это ночь, когда можно стать кем угодно: от ведьмы до Франкенштейна-офисного работника, который не пережил очередной дедлайн. Не нужно тратиться на дорогие костюмы — настоящая магия кроется в деталях. Старый пиджак, кружево, украшения или даже фольга, которые с легкостью можно найти дома, могут стать частью неповторимого образа. Еще половину работы делают грим и правильное освещение.

И самое важное — добавьте историю. Ваш костюм должен не просто выглядеть эффектно, а рассказывать, кем вы стали этой загадочной ночью.

Вампир в стиле "Old Money Gothic"

Этот образ подойдет тем, кто хочет выглядеть аристократично, а не жутко. Для наряда можно использовать черный бархатный плащ, белую рубашку с жабо и минимум искусственной крови. В качестве изюминки добавьте серебряные серьги в форме крестов или брошь, и темно-бордовую помаду.

Ведьма из будущего

Металлизированное боди, неоновый макияж и прозрачная или кристаллическая накидка создадут образ ведьмы из будущего. Вместо метлы можно использовать световой жезл или лазерную палочку.

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия31.10.24, 17:09 • 84160 просмотров

Кибер-вдова

Предыдущий образ можно адаптировать в образ кибервдовы в черном латексном наряде с металлическими вставками и прической, украшенной паутиной. Образ можно дополнить темным макияжем в стиле Беллатрисы Лестрейндж.

Лесной мольфар

В духе карпатской магии, можно остановить свой выбор на образе друида или лесного мольфара в длинном свободном плаще и амулетах. Лицо украсьте рунами, а в качестве магического антуража – выберите посох.

Франкенштейн в костюме офисного менеджера

Современный образ монстра в сером офисном костюме. Зеленый грим поможет перевоплотиться в героя романа Мэри Шелли, а кофейное пятно на рубашке и бейджик "HR department" сделают монстра в вашем исполнении более приближенным к реалиям.

Зомби-инфлюенсер

Этот образ для тех, кто желает посмеяться над цифровой эпохой и добавить в праздник Хэллоуина немного юмора. Потрескавшийся грим в стиле зомби, телефон в руке с кольцом для селфи и наклейками #undeadbeauty, #sleepisfortheweak  сделают из зомби в вашем исполнении настоящего -инфлюенсера.

Призрак в стиле минимализм

Классический образ призрака с полупрозрачной тканью или белым костюмом – всегда актуален на Хэллоуин. Легкая дымка тумана в волосах добавит жуткости и шарма  потусторонности вашему персонажу.

В Испании запретили брать из приюта черных кошек на Хэллоуин19.10.25, 15:53 • 3744 просмотра

Алена Уткина

