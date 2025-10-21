Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым

В этом году главный тренд Хэллоуина — креатив. Забудьте о клише: в центре внимания образы с эстетикой темной сказки и намеком на магию, которые сочетают жуткость с самоиронией. УНН собрал подборку самых интересных персонажей, которые помогут поразить друзей на вечеринке.

Хэллоуин — это ночь, когда можно стать кем угодно: от ведьмы до Франкенштейна-офисного работника, который не пережил очередной дедлайн. Не нужно тратиться на дорогие костюмы — настоящая магия кроется в деталях. Старый пиджак, кружево, украшения или даже фольга, которые с легкостью можно найти дома, могут стать частью неповторимого образа. Еще половину работы делают грим и правильное освещение.

И самое важное — добавьте историю. Ваш костюм должен не просто выглядеть эффектно, а рассказывать, кем вы стали этой загадочной ночью.

Вампир в стиле "Old Money Gothic"

Этот образ подойдет тем, кто хочет выглядеть аристократично, а не жутко. Для наряда можно использовать черный бархатный плащ, белую рубашку с жабо и минимум искусственной крови. В качестве изюминки добавьте серебряные серьги в форме крестов или брошь, и темно-бордовую помаду.

Ведьма из будущего

Металлизированное боди, неоновый макияж и прозрачная или кристаллическая накидка создадут образ ведьмы из будущего. Вместо метлы можно использовать световой жезл или лазерную палочку.

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Кибер-вдова

Предыдущий образ можно адаптировать в образ кибервдовы в черном латексном наряде с металлическими вставками и прической, украшенной паутиной. Образ можно дополнить темным макияжем в стиле Беллатрисы Лестрейндж.

Лесной мольфар

В духе карпатской магии, можно остановить свой выбор на образе друида или лесного мольфара в длинном свободном плаще и амулетах. Лицо украсьте рунами, а в качестве магического антуража – выберите посох.

Франкенштейн в костюме офисного менеджера

Современный образ монстра в сером офисном костюме. Зеленый грим поможет перевоплотиться в героя романа Мэри Шелли, а кофейное пятно на рубашке и бейджик "HR department" сделают монстра в вашем исполнении более приближенным к реалиям.

Зомби-инфлюенсер

Этот образ для тех, кто желает посмеяться над цифровой эпохой и добавить в праздник Хэллоуина немного юмора. Потрескавшийся грим в стиле зомби, телефон в руке с кольцом для селфи и наклейками #undeadbeauty, #sleepisfortheweak сделают из зомби в вашем исполнении настоящего -инфлюенсера.

Призрак в стиле минимализм

Классический образ призрака с полупрозрачной тканью или белым костюмом – всегда актуален на Хэллоуин. Легкая дымка тумана в волосах добавит жуткости и шарма потусторонности вашему персонажу.

В Испании запретили брать из приюта черных кошек на Хэллоуин