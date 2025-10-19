В Испании запретили брать из приюта черных кошек на Хэллоуин
Город Террасса в Испании временно запретил усыновление черных кошек из приютов с 6 октября по 10 ноября. Это сделано для предотвращения использования животных в зловещих ритуалах во время Хэллоуина.
Испанский город Террасса на северо-востоке Каталонии временно запретил "усыновление" черных кошек из приютов для животных, чтобы предотвратить потенциально зловещие "ритуалы" во время Хэллоуина. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
Все запросы на передержку или усыновление этих животных будут отклонены с 6 октября по 10 ноября, чтобы защитить их от причинения вреда или использования в качестве реквизита, сообщила местная служба защиты животных.
Заместитель мэра Ноэль Дуке сообщил телекомпании RTVE, что запросы на усыновление черных кошек обычно возрастают примерно на Хэллоуин.
Хотя черных кошек часто ассоциируют с колдовством и считают предвестниками несчастья в западной культуре, многие другие культуры, включая Японию и Египет, рассматривают их как символы процветания и богатства.
Городской совет Террассы заявил, что в городе не было никаких случаев жестокого обращения с черными кошками, однако в других районах случались инциденты, и решение было принято после предупреждений групп защиты животных.
Мы стараемся предотвратить усыновление людьми, потому что это модно или импульсивно. А в таких случаях, которые, как мы знаем, существуют, предотвращать любые ужасные практики
По данным местных властей, в Террассе проживает более 9800 кошек, а в центре усыновления города проживает около 100 кошек, 12 из которых черные, сообщает Каталонское информационное агентство.
Городской совет подчеркнул, что эта мера является "временной и исключительной" и представляет собой дополнительную меру предосторожности для благополучия животных, но не исключает повторения запрета в будущем.
Исключения в течение периода запрета будут рассматриваться центром усыновления индивидуально, а обычные запросы на передержку возобновятся после Хэллоуина.