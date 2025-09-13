Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры

Полиция запросила запись с видеокамеры возле магазина "Фора", на территории которого убили бездомного кота. Киевская городская прокуратура сообщила, что, по данным проверки, к совершению правонарушения могут быть причастны работники супермаркета, передает УНН.

Полиция Киевской области сообщила, что из-за убийства кота недалеко от одного из магазинов в Ирпене начато досудебное расследование.

Производство открыто по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

Впоследствии появилась информация, что местная полиция якобы не затребовала у "Форы" видео с камеры.

Однако в комментарии УНН полиция Киевщины опровергла заявление о том, что правоохранители не затребовали запись с камеры.

На вопрос, затребовала ли полиция запись с видеокамеры возле магазина, в полиции ответили: "Да, конечно. Само событие было еще в начале августа. Пока не известно, что там есть на камерах".

Киевская областная прокуратура сообщила, что Бучанская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животным, которое произошло на территории супермаркета в городе Ирпень.

По данным проверки, к совершению правонарушения могут быть причастны работники заведения. Следователями отдела полиции № 2 Бучанского районного управления полиции сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 299 УК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и причастных лиц

По поручению прокуроров Бучанской окружной прокуратуры, подразделения полиции проведут профилактические мероприятия и разъяснительную работу с целью недопущения случаев жестокого обращения с животными в будущем.

В комментариях под постами в соцсетях относительно убийства кота, сеть супермаркетов "Фора" написала, что трудовые отношения с управляющей магазином в Ирпене на улице Центральной, 29, расторгнуты.

Эта новость нас очень огорчила. Мы искренне разделяем возмущение и боль тех, кому небезразличны животные. Сейчас трудовые отношения с управляющей магазином расторгнуты. Окончательную правовую оценку событиям дадут компетентные органы. Мы же готовы предоставить всю необходимую информацию для расследования