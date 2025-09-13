$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 166 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 8148 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 19184 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 26508 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 41085 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 30741 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 45170 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 51200 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36299 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35653 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Поліція Київщини затребувала запис з відеокамери біля магазину "Фора" в Ірпені, де вбили безпритульного кота, спростовуючи попередні заяви. Прокуратура повідомила, що до правопорушення можуть бути причетні працівники супермаркету, а "Фора" розірвала трудові відносини з керуючою магазином.

Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери

Поліція затребувала запис з відеокамери біля магазину "Фора", на території якого вбили безпритульного кота. Київська міська прокуратура повідомила, що, за даними перевірки, до вчинення правопорушення можуть бути причетні працівники супермаркету, передає УНН.

Деталі

Поліція Київської області повідомила, що через вбивство кота неподалік одного з магазинів в Ірпені розпочато досудове розслідування.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Згодом з'явилась інформація, що місцева поліція нібито не затребувала у "Фори" відео з камери.

Проте у коментарі УНН поліція Київщини спростувала заяву про те, що правоохоронці не затребували запис з камери.

На запитання, чи поліція затребувала запис з відеокамери біля магазину, в поліції відповіли: "Так, звісно. Сама подія була ще на початку серпня. Поки не відомо, що там є на камерах".

Наразі тривають першочергові слідчі дії: що відомо прокуратурі

Київська обласна прокуратура повідомила, що Бучанська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з твариною, яке сталося на території супермаркету в місті Ірпінь.

За даними перевірки, до вчинення правопорушення можуть бути причетні працівники закладу. Слідчими відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту та причетних осіб 

- інформує прокуратура.

За дорученням прокурорів Бучанської окружної прокуратури, підрозділи поліції проведуть профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу з метою недопущення випадків жорстокого поводження з тваринами у майбутньому.

Реакція "Фори"

У коментарях під постами у соцмережах щодо вбивства кота, мережа супермаркетів "Фора" написала, що трудові відносини з керуючою магазином в Ірпені на вулиці Центральній, 29, розірвано.

Ця новина нас дуже засмутила. Ми щиро поділяємо обурення та біль тих, кому небайдужі тварини. Наразі трудові відносини з керуючою магазином розірвано. Остаточну правову оцінку подіям дадуть компетентні органи. Ми ж готові надати всю необхідну інформацію для розслідування 

- заявили у «Форі».

Також у мережі заявили, що  планують провести навчання для команди щодо етичного ставлення до тварин і готові до співпраці з ГО.

Ми засуджуємо будь-які прояви жорстокості та прагнемо, щоб наші магазини були безпечним простором 

- йдеться в дописі «Фори».

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київська область