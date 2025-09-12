Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування

Неподалік одного з магазинів в Ірпені виявили випадок жорстокого поводження з твариною - задушили кота. За цим фактом розпочато досудове розслідування, повідомили УНН у пресслужбі поліції Київської області.

Деталі

Як стало відомо із дописів в мережі, йдеться про магазин "Фора" на вулиці Центральній, 29. Очевидці повідомляють, що кіт жив біля магазину декілька років, а злочин начебто вчинили працівники супермаркету.

До Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що декілька днів тому в Ірпені поблизу приміщення одного із магазинів був задушений кіт. За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України). Перевірка триває - повідомила УНН пресслужба поліції Київської області.

