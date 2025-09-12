Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування

$41.310.10
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 7148 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 9180 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 17602 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 24695 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29296 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27121 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22815 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32074 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20137 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 24221 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12 вересня, 12:14 • 12691 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12 вересня, 13:02 • 15447 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 11153 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 10669 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 5852 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 10696 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 17602 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 11179 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 24695 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Кіт Келлог
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 24683 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 35525 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 82918 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 44681 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 50369 перегляди
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Ірпені розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Біля магазину "Фора" на вулиці Центральній, 29, задушили кота, який жив там декілька років.

Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування

Неподалік одного з магазинів в Ірпені виявили випадок жорстокого поводження з твариною - задушили кота. За цим фактом розпочато досудове розслідування, повідомили УНН у пресслужбі поліції Київської області.

Деталі

Як стало відомо із дописів в мережі, йдеться про магазин "Фора" на вулиці Центральній, 29. Очевидці повідомляють, що кіт жив біля магазину декілька років, а злочин начебто вчинили працівники супермаркету.

До Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що декілька днів тому в Ірпені поблизу приміщення одного із магазинів був задушений кіт. За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України). Перевірка триває 

- повідомила УНН пресслужба поліції Київської області.

Альона Уткіна

