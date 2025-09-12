Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 2804 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 8476 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 9966 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 18203 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 25411 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 29436 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 27266 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22840 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32099 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20156 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.1м/с
49%
757мм
Популярные новости
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo12 сентября, 11:31 • 24452 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12 сентября, 12:14 • 12938 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе12 сентября, 13:02 • 15699 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 11606 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 11157 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 6444 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 11234 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 18203 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 11671 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 25411 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 25411 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 35688 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 83079 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 44826 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 50507 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс

Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 462 просмотра

В Ирпене начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным. Возле магазина "Фора" на улице Центральной, 29, задушили кота, который жил там несколько лет.

Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование

Неподалеку от одного из магазинов в Ирпене выявили случай жестокого обращения с животным - задушили кота. По данному факту начато досудебное расследование, сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

Детали

Как стало известно из сообщений в сети, речь идет о магазине "Фора" на улице Центральной, 29. Очевидцы сообщают, что кот жил возле магазина несколько лет, а преступление якобы совершили работники супермаркета.

В Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о том, что несколько дней назад в Ирпене возле помещения одного из магазинов был задушен кот. По факту жестокого обращения с животным следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Проверка продолжается 

- сообщила УНН пресс-служба полиции Киевской области.

В "Биопарке Одесса" енотка с парализованными лапами продолжает "развлекать" посетителей: зоозащитники обратились в полицию08.09.25, 17:57 • 3528 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины