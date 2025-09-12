Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование

Неподалеку от одного из магазинов в Ирпене выявили случай жестокого обращения с животным - задушили кота. По данному факту начато досудебное расследование, сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

Детали

Как стало известно из сообщений в сети, речь идет о магазине "Фора" на улице Центральной, 29. Очевидцы сообщают, что кот жил возле магазина несколько лет, а преступление якобы совершили работники супермаркета.

В Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о том, что несколько дней назад в Ирпене возле помещения одного из магазинов был задушен кот. По факту жестокого обращения с животным следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Проверка продолжается - сообщила УНН пресс-служба полиции Киевской области.

