12:50 • 6268 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 30034 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 22619 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 19874 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 22848 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 24815 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25737 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29082 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41040 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62896 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В "Биопарке Одесса" енотка с парализованными лапами продолжает "развлекать" посетителей: зоозащитники обратились в полицию

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В одесском контактном зоопарке "Биопарк Одесса" посетители засняли енотку с парализованными лапами. Зоозащитники UAnimals обратились в полицию и требуют проверки условий содержания животных.

В "Биопарке Одесса" енотка с парализованными лапами продолжает "развлекать" посетителей: зоозащитники обратились в полицию

В одесском контактном зоопарке посетители сняли на видео енота, который не может передвигаться задними лапами, но все еще находится в вольере. Зоозащитники UAnimals требуют проверки заведения и условий содержания всех его подопечных, пишет УНН со ссылкой на зоозащитную организацию.

Подробности

Как указано, посетители сняли видео с животным, на котором видно, что несмотря на очевидные проблемы с передвижением, оно все еще находится в вольере и "развлекает" людей.

Зооволонтеры пытались дозвониться в контактный зоопарк, чтобы узнать о состоянии животного и помочь ему. Но, как указано, на их звонки не ответили.

Впоследствии контактный зоопарк прокомментировал видео, опубликовав на своей странице сообщение, что животное осмотрел ветеринар, который диагностировал травму пояснично-крестцового отдела, которую енот получил якобы в драке с другими енотами.

Однако зоозащитники не удовлетворились этим ответом, ведь по их мнению в зоопарке за животных отвечают люди, которые закрыли их в клетке, а значит "должны понимать риски и предотвращать их вовремя, а не выставлять на обозрение пострадавшее животное".

Юристы UAnimals готовят заявление в полицию с требованием расследовать дело. И также готовим обращение в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию Украины - просим проверить наличие разрешений на содержание диких животных и условия содержания всех подопечных контактного зоопарка

- говорится в сообщении.

Как узнал УНН, сейчас идет проверка указанных фактов.

"Полицейские самостоятельно промониторили и зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка, полицейские выезжали на место", - сообщили в пресс-службе полиции.

Если проверка подтвердит ненадлежащие условия содержания диких животных, тогда владельцев ждет штраф от 51 до 850 гривен с конфискацией животных.

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция27.05.25, 16:16 • 241782 просмотра

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Украина