В "Биопарке Одесса" енотка с парализованными лапами продолжает "развлекать" посетителей: зоозащитники обратились в полицию
Киев • УНН
В одесском контактном зоопарке "Биопарк Одесса" посетители засняли енотку с парализованными лапами. Зоозащитники UAnimals обратились в полицию и требуют проверки условий содержания животных.
В одесском контактном зоопарке посетители сняли на видео енота, который не может передвигаться задними лапами, но все еще находится в вольере. Зоозащитники UAnimals требуют проверки заведения и условий содержания всех его подопечных, пишет УНН со ссылкой на зоозащитную организацию.
Подробности
Как указано, посетители сняли видео с животным, на котором видно, что несмотря на очевидные проблемы с передвижением, оно все еще находится в вольере и "развлекает" людей.
Зооволонтеры пытались дозвониться в контактный зоопарк, чтобы узнать о состоянии животного и помочь ему. Но, как указано, на их звонки не ответили.
Впоследствии контактный зоопарк прокомментировал видео, опубликовав на своей странице сообщение, что животное осмотрел ветеринар, который диагностировал травму пояснично-крестцового отдела, которую енот получил якобы в драке с другими енотами.
Однако зоозащитники не удовлетворились этим ответом, ведь по их мнению в зоопарке за животных отвечают люди, которые закрыли их в клетке, а значит "должны понимать риски и предотвращать их вовремя, а не выставлять на обозрение пострадавшее животное".
Юристы UAnimals готовят заявление в полицию с требованием расследовать дело. И также готовим обращение в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию Украины - просим проверить наличие разрешений на содержание диких животных и условия содержания всех подопечных контактного зоопарка
Как узнал УНН, сейчас идет проверка указанных фактов.
"Полицейские самостоятельно промониторили и зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка, полицейские выезжали на место", - сообщили в пресс-службе полиции.
Если проверка подтвердит ненадлежащие условия содержания диких животных, тогда владельцев ждет штраф от 51 до 850 гривен с конфискацией животных.
