12:50 • 6076 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 29832 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 22479 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 19751 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 22738 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 24759 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25685 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29038 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40979 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62821 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У "Біопарку Одеса" єнотка з паралізованими лапами продовжує "розважати" відвідувачів: зоозахисники звернулися в поліцію

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В одеському контактному зоопарку "Біопарк Одеса" відвідувачі зафільмували єнотку з паралізованими лапами. Зоозахисники UAnimals звернулися до поліції та вимагають перевірки умов утримання тварин.

У "Біопарку Одеса" єнотка з паралізованими лапами продовжує "розважати" відвідувачів: зоозахисники звернулися в поліцію

В одеському контактному зоопарку відвідувачі зафільмували єнотку, яка не може пересуватися задніми лапами, але все ще перебуває у вольєрі. Зоозахисники UAnimals вимагають перевірки закладу та умов утримання всіх його підопічних, пише УНН із посиланням на зоозахисну організацію.

Деталі

Як вказано, відвідувачі зняли відео із твариною, на якому видно, що попри очевидні проблеми з пересуванням, вона все ще перебуває у вольєрі та "розважає" людей.

Зооволонтери намагались додзвонитися в контактний зоопарк, щоб дізнатися про стан тварини й допомогти їй. Але, як вказано, на їхні дзвінки не відповіли.

Згодом контактний зоопарк прокоментував відео, опублікувавши на своїй сторінці повідомлення, що тварину оглянув ветеринар, який діагностував травму попереково-крижового відділу, яку єнотка отримала начебто в бійці з іншими єнотами.

Однак зоозахисники не задовольнилися цією відповіддю, адже на їхню думку у зоопарку за тварин відповідають люди, які закрили їх в клітці, а отже "мають розуміти ризики й запобігати їм вчасно, а не виставляти на огляд постраждалу тварину".

Юристки UAnimals готують заяву в поліцію з вимогою розслідувати справу. І також готуємо звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства і Державної екологічної інспекції України - просимо перевірити наявність дозволів на утримання диких тварин і умови утримання всіх підопічних контактного зоопарку

- ідеться у дописі.

Як дізнався УНН, наразі триває перевірка зазначених фактів.

"Поліцейські самостійно промоніторили й зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка, поліцейські виїжджали на місце", - повідомили у пресслужбі поліції.

Якщо перевірка підтвердить неналежні умови утримання диких тварин, тоді на власників чекає штраф від 51 до 850 гривень із конфіскацією тварин.

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція 27.05.25, 16:16 • 241782 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Україна