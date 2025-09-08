У "Біопарку Одеса" єнотка з паралізованими лапами продовжує "розважати" відвідувачів: зоозахисники звернулися в поліцію
В одеському контактному зоопарку "Біопарк Одеса" відвідувачі зафільмували єнотку з паралізованими лапами. Зоозахисники UAnimals звернулися до поліції та вимагають перевірки умов утримання тварин.
В одеському контактному зоопарку відвідувачі зафільмували єнотку, яка не може пересуватися задніми лапами, але все ще перебуває у вольєрі. Зоозахисники UAnimals вимагають перевірки закладу та умов утримання всіх його підопічних, пише УНН із посиланням на зоозахисну організацію.
Як вказано, відвідувачі зняли відео із твариною, на якому видно, що попри очевидні проблеми з пересуванням, вона все ще перебуває у вольєрі та "розважає" людей.
Зооволонтери намагались додзвонитися в контактний зоопарк, щоб дізнатися про стан тварини й допомогти їй. Але, як вказано, на їхні дзвінки не відповіли.
Згодом контактний зоопарк прокоментував відео, опублікувавши на своїй сторінці повідомлення, що тварину оглянув ветеринар, який діагностував травму попереково-крижового відділу, яку єнотка отримала начебто в бійці з іншими єнотами.
Однак зоозахисники не задовольнилися цією відповіддю, адже на їхню думку у зоопарку за тварин відповідають люди, які закрили їх в клітці, а отже "мають розуміти ризики й запобігати їм вчасно, а не виставляти на огляд постраждалу тварину".
Юристки UAnimals готують заяву в поліцію з вимогою розслідувати справу. І також готуємо звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства і Державної екологічної інспекції України - просимо перевірити наявність дозволів на утримання диких тварин і умови утримання всіх підопічних контактного зоопарку
Як дізнався УНН, наразі триває перевірка зазначених фактів.
"Поліцейські самостійно промоніторили й зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка, поліцейські виїжджали на місце", - повідомили у пресслужбі поліції.
Якщо перевірка підтвердить неналежні умови утримання диких тварин, тоді на власників чекає штраф від 51 до 850 гривень із конфіскацією тварин.
