09:24 • 4878 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
08:44 • 14741 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 32227 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 46782 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
18 жовтня, 10:58 • 44128 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 08:50 • 45018 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 52512 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71676 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48326 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49956 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Місто Террасса в Іспанії тимчасово заборонило усиновлення чорних котів з притулків з 6 жовтня по 10 листопада. Це зроблено для запобігання використанню тварин у зловісних ритуалах під час Геловіну.

В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін

Іспанське місто Террасса на північному сході Каталонії тимчасово заборонило "усиновлення" чорних котів з притулків для тварин, щоб запобігти потенційно зловісним "ритуалам" під час Геловіну. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Усі запити на перетримку або усиновлення цих тварин будуть відхилені з 6 жовтня по 10 листопада, щоб захистити їх від заподіяння шкоди або використання як реквізиту, повідомила місцева служба захисту тварин.

Заступник мера Ноель Дуке повідомив телекомпанії RTVE, що запити на усиновлення чорних котів зазвичай зростають приблизно на Геловін.

Хоча чорних котів часто асоціюють з чаклунством і вважають невдачею в західній культурі, багато інших культур, включаючи Японію та Єгипет, розглядають їх як символи процвітання та багатства.

Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери13.09.25, 17:03 • 77233 перегляди

Міська рада Террасси заявила, що в місті не було жодних випадків жорстокого поводження з чорними котами, проте в інших районах траплялися інциденти, і рішення було прийнято після попереджень груп захисту тварин.

Ми намагаємося запобігти усиновленню людьми, тому що це модно або імпульсивно. А в таких випадках, які, як ми знаємо, існують, запобігати будь-яким жахливим практикам

– сказав Дуке.

За даними місцевої влади, у Террассі мешкає понад 9800 котів, а в центрі усиновлення міста проживає близько 100 котів, 12 з яких чорні, повідомляє Каталонське інформаційне агентство.

Міська рада наголосила, що цей захід є "тимчасовим та винятковим" і являє собою додатковий запобіжний захід для добробуту тварин, але не виключає повторення заборони в майбутньому.

Винятки протягом періоду заборони будуть розглядатися центром усиновлення індивідуально, а звичайні запити на перетримку відновляться після Геловіну.

