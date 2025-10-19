В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін

Іспанське місто Террасса на північному сході Каталонії тимчасово заборонило "усиновлення" чорних котів з притулків для тварин, щоб запобігти потенційно зловісним "ритуалам" під час Геловіну. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Усі запити на перетримку або усиновлення цих тварин будуть відхилені з 6 жовтня по 10 листопада, щоб захистити їх від заподіяння шкоди або використання як реквізиту, повідомила місцева служба захисту тварин.

Заступник мера Ноель Дуке повідомив телекомпанії RTVE, що запити на усиновлення чорних котів зазвичай зростають приблизно на Геловін.

Хоча чорних котів часто асоціюють з чаклунством і вважають невдачею в західній культурі, багато інших культур, включаючи Японію та Єгипет, розглядають їх як символи процвітання та багатства.

Міська рада Террасси заявила, що в місті не було жодних випадків жорстокого поводження з чорними котами, проте в інших районах траплялися інциденти, і рішення було прийнято після попереджень груп захисту тварин.

Ми намагаємося запобігти усиновленню людьми, тому що це модно або імпульсивно. А в таких випадках, які, як ми знаємо, існують, запобігати будь-яким жахливим практикам – сказав Дуке.

За даними місцевої влади, у Террассі мешкає понад 9800 котів, а в центрі усиновлення міста проживає близько 100 котів, 12 з яких чорні, повідомляє Каталонське інформаційне агентство.

Міська рада наголосила, що цей захід є "тимчасовим та винятковим" і являє собою додатковий запобіжний захід для добробуту тварин, але не виключає повторення заборони в майбутньому.

Винятки протягом періоду заборони будуть розглядатися центром усиновлення індивідуально, а звичайні запити на перетримку відновляться після Геловіну.