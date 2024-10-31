Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия
Киев • УНН
В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы отмечают Велесову ночь - мистический праздник почитания умерших. Традиции включают особый ужин, гадания и общение с умершими родственниками.
В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы празднуют самую мистическую ночь года, которую часто называют "Украинским Хэллоуином" - Велесову ночь. УНН собрал для вас приметы, гадания и суеверия, чтобы удачно отпраздновать "день почитания мертвых".
Велесова ночь, или как любят называть этот праздник "украинский Хэллоуин" — имеет языческие корни, ведь именно в эту ночь наши предки почитали бога достатка и посредника между миром живых и мертвых — Велеса.
Украинцы верили, что именно в ночь с 31 октября на 1 ноября можно "посоветоваться" с умершими родственниками, чтобы те "помогли" решить сложные вопросы.
Преддверие
Считалось, что нельзя праздновать Велесову ночь в неубранном доме и в грязной одежде, поэтому за день до празднования все ходили в баню и убирали.
Обязательным атрибутом стало и украшение дома рябиной и снопами сена, а порог посыпать солью.
Накануне Велесовой ночи вся семья садилась за стол для "молчаливого ужина", во время которого символически "угощали" умерших родственников, вспоминая только лучшее о них.
Ужин завершался словами: "Прощайте, Деды. Идите, с собой (беду, болезнь и т.д.) заберите, нас долго ждите."
С наступлением ночи во двор оставляли угощения со стола, а на подоконнике зажигали свечу. Люди также стремились получить ответы на важные вопросы.
Для этого обращались к покойному родственнику, называя его имя, почитая его и проговаривая: "Сегодня тебе в этот мир приходить - мне совет принести. Подскажи, как завершить дело."
Празднование
Главным атрибутом был огонь, ведь он является символом очищения. Перед наступлением темноты разводили огонь и прыгали через него.
Также нужно было выставить тарелку для "угощения мертвых" на улицу и зажечь свечу, или вашему умершему родственнику было легче найти путь.
Гадание
Важный атрибут Велесовой ночи - гадание.
Среди традиционных способов гадания - смотреть на пепел из печи, сжигать бумажку с желаниями, или спать на подушке с яблоком под ней.
Из любопытных - бросать два каштана в костер, наблюдая, чтобы они не раскатились в разные стороны, ведь это символизировало бы скорый конец отношений.
Также гадание нашлось и в осовремененной манере - положить записку с вопросом в светильник из тыквы и поджечь ее, чтобы тень от пламени подсказала ответ.
Приметы
Накануне праздника или во время традиционного ужина существовали интересные приметы: нельзя было занимать деньги, считалось несчастливым увидеть собаку с темным мехом, а еще хуже - когда незнакомец стучал в дверь вечером.
Не разрешалось занимать деньги накануне, иначе из дома выйдет достаток, и весь следующий год придется жить в затруднительном положении. Разве это не напоминает современную примету, когда тети и бабушки говорят не тратить деньги после захода солнца?
Заметить темную собаку возле дома означало, что появится враг, который принесет проблемы семье. Зато белая собака возле дома предвещала нового друга. В наше время эта примета изменилась: считается, что когда собака ночью воет, это предвещает неприятности.
Примета о незнакомце предполагала, что кто-то из членов семьи может умереть в течение года.
Поэтому такому человеку вслед говорили: "Охлади след незнакомца, не приноси нам беды".
В деревнях пожилые люди до сих пор верят в "прорицателей плохого" и стараются избегать их возле своего дома.
Чем же отличается Велесова ночь от Хэллоуина
Хэллоуин имел целью отпугнуть духов, тогда как наши предки наоборот приглашали умерших родственников в дом. Также стоит отметить, что кельты, которые начали этот праздник, приносили в жертву животных, а затем каждый брал в свой дом язычок священного пламени, чтобы зажечь зимний костер, в Велесову ночь наши предки не делали ничего подобного.
Напомним
Интересно, что по подсчетам Национальной федерации розничной торговли США, общие расходы на Хэллоуин в США в 2024 году достигнут 11,6 миллиарда долларов.