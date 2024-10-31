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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Киев  •  УНН

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В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы отмечают Велесову ночь - мистический праздник почитания умерших. Традиции включают особый ужин, гадания и общение с умершими родственниками.

В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы празднуют самую мистическую ночь года, которую часто называют "Украинским Хэллоуином" - Велесову ночь. УНН собрал для вас приметы, гадания и суеверия, чтобы удачно отпраздновать "день почитания мертвых".

Велесова ночь, или как любят называть этот праздник "украинский Хэллоуин" — имеет языческие корни, ведь именно в эту ночь наши предки почитали бога достатка и посредника между миром живых и мертвых — Велеса.

Украинцы верили, что именно в ночь с 31 октября на 1 ноября можно "посоветоваться" с умершими родственниками, чтобы те "помогли" решить сложные вопросы. 

Преддверие 

Считалось, что нельзя праздновать Велесову ночь в неубранном доме и в грязной одежде, поэтому за день до празднования все ходили в баню и убирали. 

Обязательным атрибутом стало и украшение дома рябиной и снопами сена, а порог посыпать солью.

Накануне Велесовой ночи вся семья садилась за стол для "молчаливого ужина", во время которого символически "угощали" умерших родственников, вспоминая только лучшее о них. 

Ужин завершался словами: "Прощайте, Деды. Идите, с собой (беду, болезнь и т.д.) заберите, нас долго ждите."

С наступлением ночи во двор оставляли угощения со стола, а на подоконнике зажигали свечу. Люди также стремились получить ответы на важные вопросы. 

Для этого обращались к покойному родственнику, называя его имя, почитая его и проговаривая: "Сегодня тебе в этот мир приходить - мне совет принести. Подскажи, как завершить дело."

Празднование 

Главным атрибутом был огонь, ведь он является символом очищения. Перед наступлением темноты разводили огонь и прыгали через него.

Также нужно было выставить тарелку для "угощения мертвых" на улицу и зажечь свечу, или вашему умершему родственнику было легче найти путь. 

Гадание

Важный атрибут Велесовой ночи - гадание. 

Среди традиционных способов гадания - смотреть на пепел из печи, сжигать бумажку с желаниями, или спать на подушке с яблоком под ней. 

Из любопытных - бросать два каштана в костер, наблюдая, чтобы они не раскатились в разные стороны, ведь это символизировало бы скорый конец отношений. 

Также гадание нашлось и в осовремененной манере - положить записку с вопросом в светильник из тыквы и поджечь ее, чтобы тень от пламени подсказала ответ.

Приметы 

Накануне праздника или во время традиционного ужина существовали интересные приметы: нельзя было занимать деньги, считалось несчастливым увидеть собаку с темным мехом, а еще хуже - когда незнакомец стучал в дверь вечером. 

Не разрешалось занимать деньги накануне, иначе из дома выйдет достаток, и весь следующий год придется жить в затруднительном положении. Разве это не напоминает современную примету, когда тети и бабушки говорят не тратить деньги после захода солнца?

Заметить темную собаку возле дома означало, что появится враг, который принесет проблемы семье. Зато белая собака возле дома предвещала нового друга. В наше время эта примета изменилась: считается, что когда собака ночью воет, это предвещает неприятности.

Примета о незнакомце предполагала, что кто-то из членов семьи может умереть в течение года. 

Поэтому такому человеку вслед говорили: "Охлади след незнакомца, не приноси нам беды". 

В деревнях пожилые люди до сих пор верят в "прорицателей плохого" и стараются избегать их возле своего дома.

Чем же отличается Велесова ночь от Хэллоуина

Хэллоуин имел целью отпугнуть духов, тогда как наши предки наоборот приглашали умерших родственников в дом. Также стоит отметить, что кельты, которые начали этот праздник, приносили в жертву животных, а затем каждый брал в свой дом язычок священного пламени, чтобы зажечь зимний костер, в Велесову ночь наши предки не делали ничего подобного. 

Напомним 

Интересно, что по подсчетам Национальной федерации розничной торговли США, общие расходы на Хэллоуин в США в 2024 году достигнут 11,6 миллиарда долларов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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