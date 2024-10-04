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Витрати на Гелловін у США досягнуть 11,6 млрд дол. - опитування

Київ • УНН

 • 14428 перегляди

Опитування NRF показало, що витрати на Гелловін у США сягнуть $11,6 млрд у 2024 році. 47% споживачів почали робити покупки до жовтня, що відображає зростаючу тенденцію ранніх покупок.

Загальні витрати на Гелловін у США у 2024 році досягнуть 11,6 мільярда доларів, показало щорічне опитування споживачів Національної федерації роздрібної торгівлі США (NRF), проведене компанією Prosper Insights & Analytics, пише УНН.

Деталі

Кількість ранніх покупок напередодні Гелловіна зростає: 47% учасників опитування почали робити покупки до жовтня, згідно з опитуванням. Ця цифра зросла з 37% п’ять років тому та порівнюється лише з 32% у 2014 році.

"Очікується, що загальні витрати на Гелловін сягнуть 11,6 мільярда доларів після минулорічного рекорду в 12,2 мільярда доларів", - ідеться у повідомленні.

"Гелловін знаменує собою офіційний перехід до осіннього сезону для багатьох американців, і споживачі прагнуть швидко почати купувати новий сезонний декор та інші осінні товари. Роздрібні торговці готові задовольнити цей ранній попит, пропонуючи покупцям усі необхідні святкові товари, щоб зробити цьогорічне святкування незабутнім", - сказала віцепрезидент NRF з питань промисловості та споживчого аналізу Кетрін Каллен. 

Ранній попит на упирів, привидів та інші товари для Гелловіна, як повідомляється, продовжує зростати, і основними причинами, які ранні покупці називають, є очікування осені (48%), уникнення стресу від покупок в останню хвилину (38%) або той факт, що Гелловін - одне із їх улюблених свят (37%).

У США у відділі Хелловіна благодійного магазину знайшли людський череп06.11.23, 22:01 • 74264 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПодії
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