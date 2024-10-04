Расходы на Хэллоуин в США достигнут 11,6 млрд долл. - опрос

Общие расходы на Хэллоуин в США в 2024 году достигнут 11,6 миллиарда долларов, показал ежегодный опрос потребителей Национальной федерации розничной торговли США (NRF), проведенный компанией Prosper Insights & Analytics, пишет УНН.

Детали

Количество ранних покупок в преддверии Хэллоуина растет: 47% участников опроса начали делать покупки до октября, согласно опросу. Эта цифра выросла с 37% пять лет назад и сравнивается лишь с 32% в 2014 году.

"Ожидается, что общие расходы на Хэллоуин достигнут 11,6 миллиарда долларов после прошлогоднего рекорда в 12,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

"Хэллоуин знаменует собой официальный переход к осеннему сезону для многих американцев, и потребители стремятся быстро начать покупать новый сезонный декор и другие осенние товары. Розничные торговцы готовы удовлетворить этот ранний спрос, предлагая покупателям все необходимые праздничные товары, чтобы сделать нынешнее празднование незабываемым", - сказала вице-президент NRF по вопросам промышленности и потребительского анализа Кэтрин Каллен.

Ранний спрос на упырей, призраков и другие товары для Хэллоуина, как сообщается, продолжает расти, и основными причинами, которые ранние покупатели называют, являются ожидание осени (48%), избежание стресса от покупок в последнюю минуту (38%) или тот факт, что Хэллоуин - один из их любимых праздников (37%).

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