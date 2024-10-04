Расходы на Хэллоуин в США достигнут 11,6 млрд долл. - опрос

ukenru
Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  108951 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  117289 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  119694 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  121065 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  134465 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  137668 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  136463 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128410 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  113185 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105187 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мариуполь стал центром вывоза похищенных украинских ресурсов - Сопротивление

Мариуполь стал центром вывоза похищенных украинских ресурсов - Сопротивление

  •  33987 просмотра
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

  •  54361 просмотра
Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

  •  47626 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  63666 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  17336 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  110249 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  124436 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  121955 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  131626 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  133685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  63666 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  64611 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  67523 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  115467 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  103014 просмотра
Актуальное
Расходы на Хэллоуин в США достигнут 11,6 млрд долл. - опрос

Расходы на Хэллоуин в США достигнут 11,6 млрд долл. - опрос

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 06:59  •  5901 просмотра

Read in English

Опрос NRF показал, что расходы на Хэллоуин в США достигнут $11,6 млрд в 2024 году. 47% потребителей начали делать покупки до октября, что отражает растущую тенденцию ранних покупок.

Общие расходы на Хэллоуин в США в 2024 году достигнут 11,6 миллиарда долларов, показал ежегодный опрос потребителей Национальной федерации розничной торговли США (NRF), проведенный компанией Prosper Insights & Analytics, пишет УНН.

Детали

Количество ранних покупок в преддверии Хэллоуина растет: 47% участников опроса начали делать покупки до октября, согласно опросу. Эта цифра выросла с 37% пять лет назад и сравнивается лишь с 32% в 2014 году.

"Ожидается, что общие расходы на Хэллоуин достигнут 11,6 миллиарда долларов после прошлогоднего рекорда в 12,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

"Хэллоуин знаменует собой официальный переход к осеннему сезону для многих американцев, и потребители стремятся быстро начать покупать новый сезонный декор и другие осенние товары. Розничные торговцы готовы удовлетворить этот ранний спрос, предлагая покупателям все необходимые праздничные товары, чтобы сделать нынешнее празднование незабываемым", - сказала вице-президент NRF по вопросам промышленности и потребительского анализа Кэтрин Каллен. 

Ранний спрос на упырей, призраков и другие товары для Хэллоуина, как сообщается, продолжает расти, и основными причинами, которые ранние покупатели называют, являются ожидание осени (48%), избежание стресса от покупок в последнюю минуту (38%) или тот факт, что Хэллоуин - один из их любимых праздников (37%).

В США в отделе Хэллоуина благотворительного магазина нашли человеческий череп6 ноября 2023, 20:01 • 74155 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаПроисшествия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты