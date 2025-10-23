Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Эксклюзив
14:19 • 3728 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16006 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19264 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19010 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30064 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28832 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25526 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12343 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14800 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
64%
745мм
Популярные новости
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24047 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29008 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7068 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18006 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15003 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3912 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30054 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28830 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 25522 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1866 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15197 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34555 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54262 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67841 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера

Киев • УНН

 • 3928 просмотра

Тыквенный крем-суп с дымком, печенье в виде "пальцев ведьмы" и "желейный "мозг" создадут атмосферу настоящего колдовства. УНН рассказывает, как поразить гостей блюдами в духе самой темной ночи года.

Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера

В этот Хэллоуин праздничное меню может стать не менее эффектным, чем костюм или декор. Тыквенный крем-суп с дымком, печенье в виде "пальцев ведьмы" и желейный "мозг" создадут атмосферу настоящего колдовства. Как поразить гостей блюдами в духе самой темной ночи года, пишет УНН.

Тыквенный крем-суп с дымком

Яркий оранжевый цвет, "чаша" из тыквы и декор в виде призрака делают из этого блюда настоящую хэллоуинскую классику.

Ингредиенты:

  • 1 небольшая тыква (на 1-1,2 кг);
    • 1 морковь;
      • 1 луковица;
        • 2 ст. л. оливкового масла;
          • 400 мл сливок (10% или 15%);
            • соль, перец, щепотка мускатного ореха, копченая паприка (по желанию).

              Способ приготовления

              Разогреть духовку до 200 °C. Нарезать тыкву кубиками, а морковь – мелко. Запечь тыкву и морковь 20-25 минут до мягкости. На сковороде на масле обжарить лук до прозрачности, добавить тыкву и морковь. Переложить все в кастрюлю, влить сливки и довести до кипения, затем взбить блендером до кремовой консистенции.

              Добавить соль, перец, мускатный орех и копченую паприку, если хотите "дымного" эффекта. Подавать в чаше или даже в самой тыкве, украсив полоской сливок в виде "призрака".

              Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров11.09.25, 14:11 • 114487 просмотров

              Печенье "пальцы ведьмы"

              Десерт с настоящим "вау" эффектом произведет впечатление на детей и взрослых: форма пальцев, имитация крови и миндаль в виде жутких ногтей

              Ингредиенты:

              • 200 гр мягкого сливочного масла;
                • 100 гр сахарной пудры;
                  • 1 желток + 1 яйцо;
                    • ½ ч.л. ванили;
                      • 300 гр муки;
                        • щепотка соли;
                          • 36 целых миндалин (для “ногтей”);
                            • варенье из малины или клубники для имитации “крови”.

                              Способ приготовления

                              Взбить масло с сахарной пудрой до светлой кремовой консистенции, добавить желток, яйцо, ваниль и соль. Вмешать муку и замесить тесто до однородности. Сформировать "пальцы" длиной около 10 см, вдавить миндалину на одном конце. Сделать несколько бороздок пальцем или ножом для имитации суставов.

                              Выпекать печенье 15 мин при 170 °C до светло-золотистого цвета. После охлаждения нанести варенье возле "ногтя" для эффекта "крови".

                              "Паучьи" маффины

                              Шоколад, маршмеллоу и "паутина" - формула идеального хэллоуинского десерта с атмосферой праздника.

                              Ингредиенты:

                              • 180 гр сахара;
                                • 120 гр растопленного сливочного масла;
                                  • 2 яйца;
                                    • 230 гр муки;
                                      • 4 ст.л. какао-порошка;
                                        • 150 гр шоколадных чипсов;
                                          • 100 гр маршмеллоу для топпинга.

                                            Способ приготовления

                                            Смешать яйца, масло, сахар. В отдельной миске – муку, какао, соль. Соединить содержимое обеих посудин, добавить шоколадные чипсы. Наполнить формочки на ¾ и выпекать 20-25 мин при 160 °C. Растопить маршмеллоу 20-30 сек в микроволновке и нанести "паутину" на охлажденные маффины. По желанию – украсить пластмассовыми "пауками".

                                            Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия31.10.24, 17:09 • 84175 просмотров

                                            "Мозг" из желе

                                            Гости точно обратят внимание на десерт с "вау" эффектом, но при этом довольно простой в приготовлении

                                            Ингредиенты:

                                            • 1 пакетик желе (например, клубничного);
                                              • 200 мл сливок или молока;
                                                • красный пищевой краситель или ягодный соус для “крови”;
                                                  • форма в виде мозга (или полусфера).

                                                    Способ приготовления

                                                    Приготовить желе согласно инструкции, но заменить часть воды на сливки/молоко, чтобы получить нежный розовый оттенок. Залить в форму и поставить в холодильник до застывания. После застывания осторожно выложить желе на тарелку. Полить "кровью" (соусом или красителем) для "вау" эффекта.

                                                    Коктейль "Кровь вампира"

                                                    Эффектный и простой в приготовлении коктейль прекрасно дополнит десерты.

                                                    Ингредиенты (на 1 порцию):

                                                    • 50 мл водки (или безалкогольная альтернатива: например, сок);
                                                      • 1 ч.л. гренадина;
                                                        • 100 мл лимонада;
                                                          • сок ½ лимона.

                                                            Способ приготовления

                                                            Приготовьте бокал: нанесите гренадин по краю бокала, чтобы он стекал вниз, создавая имитацию капель крови. Налейте водку (или сок), добавьте лимонный сок, гренадин, затем долейте лимонад. Перемешайте и подавайте с коктейльной трубочкой.

                                                            Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым21.10.25, 10:50 • 73373 просмотра

                                                            Алена Уткина

                                                            ЛайфхакипубликацииКулинар