Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера

В этот Хэллоуин праздничное меню может стать не менее эффектным, чем костюм или декор. Тыквенный крем-суп с дымком, печенье в виде "пальцев ведьмы" и желейный "мозг" создадут атмосферу настоящего колдовства. Как поразить гостей блюдами в духе самой темной ночи года, пишет УНН.

Тыквенный крем-суп с дымком

Яркий оранжевый цвет, "чаша" из тыквы и декор в виде призрака делают из этого блюда настоящую хэллоуинскую классику.

Ингредиенты:

1 небольшая тыква (на 1-1,2 кг);

1 морковь;

1 луковица;

2 ст. л. оливкового масла;

400 мл сливок (10% или 15%);

соль, перец, щепотка мускатного ореха, копченая паприка (по желанию).

Способ приготовления

Разогреть духовку до 200 °C. Нарезать тыкву кубиками, а морковь – мелко. Запечь тыкву и морковь 20-25 минут до мягкости. На сковороде на масле обжарить лук до прозрачности, добавить тыкву и морковь. Переложить все в кастрюлю, влить сливки и довести до кипения, затем взбить блендером до кремовой консистенции.

Добавить соль, перец, мускатный орех и копченую паприку, если хотите "дымного" эффекта. Подавать в чаше или даже в самой тыкве, украсив полоской сливок в виде "призрака".

Печенье "пальцы ведьмы"

Десерт с настоящим "вау" эффектом произведет впечатление на детей и взрослых: форма пальцев, имитация крови и миндаль в виде жутких ногтей

Ингредиенты:

200 гр мягкого сливочного масла;

100 гр сахарной пудры;

1 желток + 1 яйцо;

½ ч.л. ванили;

300 гр муки;

щепотка соли;

36 целых миндалин (для “ногтей”);

варенье из малины или клубники для имитации “крови”.

Способ приготовления

Взбить масло с сахарной пудрой до светлой кремовой консистенции, добавить желток, яйцо, ваниль и соль. Вмешать муку и замесить тесто до однородности. Сформировать "пальцы" длиной около 10 см, вдавить миндалину на одном конце. Сделать несколько бороздок пальцем или ножом для имитации суставов.

Выпекать печенье 15 мин при 170 °C до светло-золотистого цвета. После охлаждения нанести варенье возле "ногтя" для эффекта "крови".

"Паучьи" маффины

Шоколад, маршмеллоу и "паутина" - формула идеального хэллоуинского десерта с атмосферой праздника.

Ингредиенты:

180 гр сахара;

120 гр растопленного сливочного масла;

2 яйца;

230 гр муки;

4 ст.л. какао-порошка;

150 гр шоколадных чипсов;

100 гр маршмеллоу для топпинга.

Способ приготовления

Смешать яйца, масло, сахар. В отдельной миске – муку, какао, соль. Соединить содержимое обеих посудин, добавить шоколадные чипсы. Наполнить формочки на ¾ и выпекать 20-25 мин при 160 °C. Растопить маршмеллоу 20-30 сек в микроволновке и нанести "паутину" на охлажденные маффины. По желанию – украсить пластмассовыми "пауками".

"Мозг" из желе

Гости точно обратят внимание на десерт с "вау" эффектом, но при этом довольно простой в приготовлении

Ингредиенты:

1 пакетик желе (например, клубничного);

200 мл сливок или молока;

красный пищевой краситель или ягодный соус для “крови”;

форма в виде мозга (или полусфера).

Способ приготовления

Приготовить желе согласно инструкции, но заменить часть воды на сливки/молоко, чтобы получить нежный розовый оттенок. Залить в форму и поставить в холодильник до застывания. После застывания осторожно выложить желе на тарелку. Полить "кровью" (соусом или красителем) для "вау" эффекта.

Коктейль "Кровь вампира"

Эффектный и простой в приготовлении коктейль прекрасно дополнит десерты.

Ингредиенты (на 1 порцию):

50 мл водки (или безалкогольная альтернатива: например, сок);

1 ч.л. гренадина;

100 мл лимонада;

сок ½ лимона.

Способ приготовления

Приготовьте бокал: нанесите гренадин по краю бокала, чтобы он стекал вниз, создавая имитацию капель крови. Налейте водку (или сок), добавьте лимонный сок, гренадин, затем долейте лимонад. Перемешайте и подавайте с коктейльной трубочкой.

