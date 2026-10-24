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Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к Хэллоуину

Киев • УНН

 • 3030 просмотра

Арнольд и Патрик Шварценеггеры соревновались в вырезании хэллоуинских тыкв. Семейный снимок они опубликовали во время творческого процесса.

Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к Хэллоуину
Фото: Instagram/@arnoldspumpclub

Американский актер Арнольд Шварценеггер и его сын Патрик устроили семейное соревнование по вырезанию хэллоуинских тыкв. Об этом сообщает издание TMZ, передает УНН.

Детали

"Нет ничего плохого в дружеском семейном соревновании, особенно когда это соревнование между "Терминатором" Арнольдом Шварценеггером и его замечательным сыном Патриком Шварценеггером", – пишет издание.

Отец и сын опубликовали семейный снимок, на котором они вырезают тыквы со зловещими улыбками на кухне, в шляпах и уютной одежде.

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