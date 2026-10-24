Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к Хэллоуину
Киев • УНН
Арнольд и Патрик Шварценеггеры соревновались в вырезании хэллоуинских тыкв. Семейный снимок они опубликовали во время творческого процесса.
Фото: Instagram/@arnoldspumpclub
Американский актер Арнольд Шварценеггер и его сын Патрик устроили семейное соревнование по вырезанию хэллоуинских тыкв. Об этом сообщает издание TMZ, передает УНН.
Детали
"Нет ничего плохого в дружеском семейном соревновании, особенно когда это соревнование между "Терминатором" Арнольдом Шварценеггером и его замечательным сыном Патриком Шварценеггером", – пишет издание.
Отец и сын опубликовали семейный снимок, на котором они вырезают тыквы со зловещими улыбками на кухне, в шляпах и уютной одежде.
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера23.10.25, 17:10 • 67045 просмотров