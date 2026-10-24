alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательство

Украинская рэперша alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и впервые рассказала о своем самочувствии после хирургического вмешательства. Артистка призналась, что сейчас испытывает боль и сосредоточена на восстановлении. Об этом она сообщила в Instagram, пишет УНН.

Подробности

По словам исполнительницы, после операции ее главные задачи — ходить и лежать, поскольку она еще проходит период восстановления.

В отдельной публикации рэперша объяснила, что решилась на бариатрическую операцию после многих лет попыток похудеть. На ее решение повлиял опыт подруги юности, которая после такого вмешательства похудела со 140 до 70 килограммов и уже несколько лет удерживает результат.

alyona alyona рассказала, что раньше неоднократно пыталась похудеть с помощью спорта и других методов, в частности инъекций для снижения веса. Однако достичь желаемого результата не удалось.

"Я много раз показывала свои способы похудения с помощью спорта и разных вещей. Даже делилась тем, как колола уколы и к чему привели меня эти уколы, и что это не панацея", — отметила артистка.

Рэперша призналась, что мечтает весить 80 килограммов, но осознает, что операция не решит все проблемы автоматически. Она объяснила, что из-за рабочего графика, приобретенных привычек и СДВГ ей сложно полностью посвятить жизнь похудению.

"Для того, чтобы я полностью похудела, мне нужно отказаться от карьеры, работы и посвятить всю свою жизнь похудению", — объяснила исполнительница.

По словам alyona alyona, она рассматривает операцию как способ контролировать питание и избегать переедания. Артистка также подчеркнула, что это ее личный выбор и она готова к возможной критике.

"Для меня это очень важно — работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-то, обесценит, опровергнет — это мой путь", — подытожила рэперша, поблагодарив всех, кто поддерживает ее во время восстановления.

Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к Хэллоуину