Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 4262 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 8370 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 11061 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 22559 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11370 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18718 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49289 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81954 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51248 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Україна і росія наблизилися до обміну полоненими - Зеленський

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Глава держави повідомив про знайдений конструктив у гуманітарному питанні, зокрема щодо обміну військовополоненими. Найближчими днями визначаться з кількістю та термінами обміну.

Україна і росія наблизилися до обміну полоненими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів сторони змогли знайти певний конструктив у гуманітарному питанні, зокрема щодо обміну військовополоненими. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам, передає УНН.

Деталі

Поки що зарано говорити про позитив, але знайдено конструктив. Найближчими днями визначаться з обміном - у якій кількості і коли він може відбутися

- зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме гуманітарний трек є одним із найчутливіших і водночас найважливіших для України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних компромісів щодо припинення війни, зокрема до компромісів, запропонованих Сполученими Штатами Америки, але не готова до компромісів ціною своїх незалежності та суверенітету. Крім того, Україна не готова отримувати нові ультиматуми від росіян, оскільки вони - агресори.

Також Володимир Зеленський розраховує на те, що до кінця лютого вдасться провести ще один раунд перемовин, розпочатих у тристоронньому форматі за участю України, США та рф і що він "може стати справді результативним".

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна