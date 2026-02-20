Україна і росія наблизилися до обміну полоненими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів сторони змогли знайти певний конструктив у гуманітарному питанні, зокрема щодо обміну військовополоненими. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам, передає УНН.

Деталі

Поки що зарано говорити про позитив, але знайдено конструктив. Найближчими днями визначаться з обміном - у якій кількості і коли він може відбутися - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме гуманітарний трек є одним із найчутливіших і водночас найважливіших для України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних компромісів щодо припинення війни, зокрема до компромісів, запропонованих Сполученими Штатами Америки, але не готова до компромісів ціною своїх незалежності та суверенітету. Крім того, Україна не готова отримувати нові ультиматуми від росіян, оскільки вони - агресори.

Також Володимир Зеленський розраховує на те, що до кінця лютого вдасться провести ще один раунд перемовин, розпочатих у тристоронньому форматі за участю України, США та рф і що він "може стати справді результативним".