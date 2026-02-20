Зеленський: Україна готова до компромісів, але не ціною незалежності та суверенітету

$43.270.03
Ексклюзив
10:00
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ08:31
Публікації
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15
УНН Lite
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ08:31
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42
Зеленський: Україна готова до компромісів, але не ціною незалежності та суверенітету

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до реальних компромісів, запропонованих США, але не до ультиматумів росії. Україна не поступиться своєю незалежністю та суверенітетом.

Зеленський: Україна готова до компромісів, але не ціною незалежності та суверенітету

Україна готова до реальних компромісів щодо припинення війни, зокрема до компромісів, запропонованих Сполученими Штатами Америки. Водночас Україна не готова до компромісів ціною своїх незалежності та суверенітету - також Україна не готова отримувати знову і знову ультиматуми від росіян, оскільки вони - агресори. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Kyodo News, повідомляє УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.

Деталі

Як зазначив Зеленський, проявом компромісів з боку України є те, що вона говорить з агресором про компроміси.

"Стоїмо там, де стоїмо" - це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс

- йдеться в заяві глави держави.

Водночас те, що пропонують росіяни, компромісом назвати ніяк не можна.

Що росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова - це тероризм. "Я готовий вас не вбивати - віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів"

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський заявляв, що Україна готова до компромісу, але не ціною своїх територій. Він наголосив на важливості гарантій безпеки, які мають передувати будь-яким територіальним поступкам.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна