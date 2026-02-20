Зеленський: Україна готова до компромісів, але не ціною незалежності та суверенітету

Україна готова до реальних компромісів щодо припинення війни, зокрема до компромісів, запропонованих Сполученими Штатами Америки. Водночас Україна не готова до компромісів ціною своїх незалежності та суверенітету - також Україна не готова отримувати знову і знову ультиматуми від росіян, оскільки вони - агресори. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News, повідомляє УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.

Деталі

Як зазначив Зеленський, проявом компромісів з боку України є те, що вона говорить з агресором про компроміси.

"Стоїмо там, де стоїмо" - це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс - йдеться в заяві глави держави.

Водночас те, що пропонують росіяни, компромісом назвати ніяк не можна.

Що росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова - це тероризм. "Я готовий вас не вбивати - віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів" - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський заявляв, що Україна готова до компромісу, але не ціною своїх територій. Він наголосив на важливості гарантій безпеки, які мають передувати будь-яким територіальним поступкам.