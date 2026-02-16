$43.100.11
Зеленський: те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна готова до компромісу, але не ціною своїх територій. Він наголосив на важливості гарантій безпеки, які мають передувати будь-яким територіальним поступкам.

Зеленський: те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території

Те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території, а на який компроміс ми готові - так це не на той, який дасть росії можливість швидко відновитись і знову прийти та окупувати нас, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

"Коли ви хочете компроміс від людей, які під ударами, які самі не є агресорами, що ви їм даєте? Вони нікому не довіряють. Вони нікому не довіряють, тому що в нас був Будапештський меморандум. Це були гарантії безпеки. Ми віддали нашу ядерну та іншу зброю. Багато літаків – десятки. Ми віддали їх і отримали гарантії безпеки суверенітету й незалежності", - вказав Зеленський у соцмережах.

У підсумку, зазначив Президент, "у нас немає цієї зброї, і в нас немає гарантій безпеки". "Ніхто не захищав нашу незалежність. Це правда. І саме тому зрозуміло, чому люди не довіряють. Вони не живуть у світі фантазій. Вони – реалісти, і вони багато втратили: своїх рідних, свої домівки, свій спосіб життя", - вів далі Глава держави.

"Саме тому люди мають побачити, якими будуть гарантії безпеки. Що буде, якщо прийде росія? Багато з них запитують не: "Що буде, якщо вони прийдуть?" Вони запитують: "Що буде, коли вони прийдуть знову?" Бо вони впевнені, що росіяни прийдуть знову. І вони просто кажуть: "Ні, ми не тікатимемо. Ми просто хочемо почути, що це означає. Яка ціна? Що означають гарантії безпеки від світового лідера – Сполучених Штатів Америки?"" - зазначив Зеленський.

А наші американські друзі – вони готують гарантії безпеки. Але вони сказали: спершу цей обмін територіями чи щось таке, а потім – гарантії безпеки. Я вважаю, що спершу мають бути гарантії безпеки. Друге. Те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території. На який компроміс ми готові? Не на той, який дасть росії можливість швидко відновитись і знову прийти та окупувати нас. Це важливо. Ось так ми бачимо пріоритети 

- наголосив Зеленський.

Але, з його слів, "у будь-якому разі гарантії безпеки почнуть діяти лише після голосування в Конгресі".

"То чого боятися? Я не розумію. Ми можемо підписати з лідерами документ про гарантії безпеки для України. Це сильний сигнал для людей: Америка допомагатиме й підтримуватиме, з вами будуть європейці, якщо росія знову прийде. А потім можете говорити з українцями про те, на що вони готові", - вказав Зеленський.

"Україна вдячна всім, хто нас чує, підтримує та робить усе можливе у допомозі та дипломатії, щоб ця війна закінчилася достойно", - зазначив Президент.

Є пропозиція від США про 15-річні гарантії безпеки, але Україна хоче 30 або 50 років - Зеленський14.02.26, 17:52 • 4136 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Ядерна зброя
Війна в Україні
Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна