Зеленский: то, что мы готовы к компромиссу, не означает, что мы отдадим наши территории

То, что мы готовы к компромиссу, не означает, что мы отдадим наши территории, а на какой компромисс мы готовы – так это не на тот, который даст россии возможность быстро восстановиться и снова прийти и оккупировать нас, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Когда вы хотите компромисс от людей, которые под ударами, которые сами не являются агрессорами, что вы им даете? Они никому не доверяют. Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Это были гарантии безопасности. Мы отдали наше ядерное и другое оружие. Много самолетов – десятки. Мы отдали их и получили гарантии безопасности суверенитета и независимости", - указал Зеленский в соцсетях.

В итоге, отметил Президент, "у нас нет этого оружия, и у нас нет гарантий безопасности". "Никто не защищал нашу независимость. Это правда. И именно поэтому понятно, почему люди не доверяют. Они не живут в мире фантазий. Они – реалисты, и они много потеряли: своих родных, свои дома, свой образ жизни", - продолжил Глава государства.

"Именно поэтому люди должны увидеть, какими будут гарантии безопасности. Что будет, если придет россия? Многие из них спрашивают не: "Что будет, если они придут?" Они спрашивают: "Что будет, когда они придут снова?" Потому что они уверены, что россияне придут снова. И они просто говорят: "Нет, мы не будем убегать. Мы просто хотим услышать, что это значит. Какова цена? Что означают гарантии безопасности от мирового лидера – Соединенных Штатов Америки?"" - отметил Зеленский.

А наши американские друзья – они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: сначала этот обмен территориями или что-то такое, а потом – гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. Второе. То, что мы готовы к компромиссу, не означает, что мы отдадим наши территории. На какой компромисс мы готовы? Не на тот, который даст россии возможность быстро восстановиться и снова прийти и оккупировать нас. Это важно. Вот так мы видим приоритеты - подчеркнул Зеленский.

Но, по его словам, "в любом случае гарантии безопасности начнут действовать только после голосования в Конгрессе".

"Так чего бояться? Я не понимаю. Мы можем подписать с лидерами документ о гарантиях безопасности для Украины. Это сильный сигнал для людей: Америка будет помогать и поддерживать, с вами будут европейцы, если россия снова придет. А потом можете говорить с украинцами о том, на что они готовы", - указал Зеленский.

"Украина благодарна всем, кто нас слышит, поддерживает и делает все возможное в помощи и дипломатии, чтобы эта война закончилась достойно", - отметил Президент.

