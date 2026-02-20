$43.270.03
Зеленский: Украина готова к компромиссам, но не ценой независимости и суверенитета

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к реальным компромиссам, предложенным США, но не к ультиматумам России. Украина не поступится своей независимостью и суверенитетом.

Зеленский: Украина готова к компромиссам, но не ценой независимости и суверенитета

Украина готова к реальным компромиссам по прекращению войны, в частности к компромиссам, предложенным Соединенными Штатами Америки. В то же время Украина не готова к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета - также Украина не готова получать снова и снова ультиматумы от россиян, поскольку они - агрессоры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Детали

Как отметил Зеленский, проявлением компромиссов со стороны Украины является то, что она говорит с агрессором о компромиссах.

"Стоим там, где стоим" - это большой компромисс. Они захватили почти 20 % нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс

- говорится в заявлении главы государства.

В то же время то, что предлагают россияне, компромиссом назвать никак нельзя.

Что россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова - это терроризм. "Я готов вас не убивать - отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам"

- сказал Зеленский.

Напомним

Ранее Президент Зеленский заявлял, что Украина готова к компромиссу, но не ценой своих территорий. Он подчеркнул важность гарантий безопасности, которые должны предшествовать любым территориальным уступкам.

Евгений Устименко

