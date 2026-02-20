Украина и россия приблизились к обмену пленными - Зеленский

$43.270.03
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 4606 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 8690 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11273 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 22946 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11473 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18808 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49358 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81998 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51283 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30284 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 32637 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 17653 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27174 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 13987 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 5796 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 14049 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт

Эксклюзив

10:00 • 22946 просмотра
Эксклюзив
10:00 • 22946 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 53897 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 88993 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 2992 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27244 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 32698 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30356 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 26798 просмотра
Украина и россия приблизились к обмену пленными - Зеленский

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Глава государства сообщил о найденном конструктиве в гуманитарном вопросе, в частности по обмену военнопленными. В ближайшие дни определятся с количеством и сроками обмена.

Украина и россия приблизились к обмену пленными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны смогли найти определенный конструктив в гуманитарном вопросе, в частности по обмену военнопленными. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

Детали

Пока рано говорить о позитиве, но найден конструктив. В ближайшие дни определятся с обменом - в каком количестве и когда он может состояться

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно гуманитарный трек является одним из самых чувствительных и одновременно важнейших для Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам по прекращению войны, в частности к компромиссам, предложенным Соединенными Штатами Америки, но не готова к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета. Кроме того, Украина не готова получать новые ультиматумы от россиян, поскольку они - агрессоры.

Также Владимир Зеленский рассчитывает на то, что до конца февраля удастся провести еще один раунд переговоров, начатых в трехстороннем формате с участием Украины, США и рф и что он "может стать действительно результативным".

Андрей Тимощенков

