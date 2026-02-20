Украина и россия приблизились к обмену пленными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны смогли найти определенный конструктив в гуманитарном вопросе, в частности по обмену военнопленными. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

Детали

Пока рано говорить о позитиве, но найден конструктив. В ближайшие дни определятся с обменом - в каком количестве и когда он может состояться - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно гуманитарный трек является одним из самых чувствительных и одновременно важнейших для Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам по прекращению войны, в частности к компромиссам, предложенным Соединенными Штатами Америки, но не готова к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета. Кроме того, Украина не готова получать новые ультиматумы от россиян, поскольку они - агрессоры.

Также Владимир Зеленский рассчитывает на то, что до конца февраля удастся провести еще один раунд переговоров, начатых в трехстороннем формате с участием Украины, США и рф и что он "может стать действительно результативным".