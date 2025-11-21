Клиника Odrex требовала у родственников пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение

$42.150.00
48.520.00
ukenru
11:14 • 4514 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9322 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13300 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22179 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38387 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33652 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35260 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30810 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39373 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19735 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
95%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 13186 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 17996 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 13659 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto06:49 • 10899 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10361 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36667 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 31167 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39378 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46226 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 8760 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10550 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36667 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 38871 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 53058 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Шахед-136

Клиника Odrex требовала у родственников пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Генеральный директор клиники "Одрекс" требовал у жены умершего пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение. Смерть мужа наступила после операции, которая, по словам независимых врачей, была противопоказана.

Клиника Odrex требовала у родственников пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение
Светлана Гук

Генеральный директор скандальной клиники "Одрекс", которую связывают со смертями нескольких пациентов, вызванных предположительно ненадлежащим лечением, требовал у жены одного из этих пациентов документы на квартиру для погашения долга за лечение. Об этом рассказывается в документальном фильме "Осиное гнездо", сообщает УНН.

Мужу Светланы Гук проводили операцию в медицинском доме "Одрекс". Однако, как впоследствии объяснил хирург, операция пошла не по плану. Женщина заявляет, что сначала врачи уверяли ее в том, что операция прошла успешно и все нормально.

Однако начались осложнения, и мужа Светланы перевели на аппарат ИВЛ.

"Ежедневно мне звонили из "Одрекса" со словами "нужны деньги, нужны деньги". То есть, их не интересовала судьба моего мужа, их просто волновал вопрос денег", - вспоминает Светлана Гук.

По ее словам, врачи не сообщили родным об остановке сердца ее мужа. Светлана подозревает, что с момента клинической смерти ее мужа специально держали на аппаратах поддержания жизнедеятельности ради выкачивания денег.

При этом Odrex ежедневно требовала 80-90 тысяч гривен.

"Мы обратились к Арутюняну, генеральному директору. Он: "вы должны заплатить". С чего платить? Он говорит, если у вас нет денег, вы можете предоставить нашим юристам документы на квартиру. И они будут заниматься квартирой, продажей, быстро продадут для того, чтобы погасить ваш якобы долг клинике. И в конце концов он мне вообще заявил, что мы вас лишим квартир, машин, домов, дач. Я это слушала просто в тихом шоке", - рассказала Светлана Гук.

Муж Светланы умер в клинике "Одрекс", а независимые врачи, к которым она обратилась, отметили, что его нельзя было оперировать и проведенное хирургическое вмешательство его убило.

После смерти мужа Odrex подал в суд на Светлану Гук за неуплату медицинских услуг на сумму 900 000 грн. "Я оказалась с похоронкой в руках и с повесткой в суд", – рассказала она.

Напомним

Скандал с клиникой Odrex стал публичным после еще одной смерти. Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе.

По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской.

Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

"Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента", – говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны.

Бизнесмен умер 28 октября 2024 года.

В клинике же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами.

При этом Минздрав до сих пор не провел проверку соответствия деятельности клиники "Одрекс" лицензионным условиям и не лишил медучреждение лицензии.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Odrex
Карцинома
Фильм
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Одесса