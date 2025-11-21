Клиника Odrex требовала у родственников пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение
Киев • УНН
Генеральный директор клиники "Одрекс" требовал у жены умершего пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение. Смерть мужа наступила после операции, которая, по словам независимых врачей, была противопоказана.
Генеральный директор скандальной клиники "Одрекс", которую связывают со смертями нескольких пациентов, вызванных предположительно ненадлежащим лечением, требовал у жены одного из этих пациентов документы на квартиру для погашения долга за лечение. Об этом рассказывается в документальном фильме "Осиное гнездо", сообщает УНН.
Мужу Светланы Гук проводили операцию в медицинском доме "Одрекс". Однако, как впоследствии объяснил хирург, операция пошла не по плану. Женщина заявляет, что сначала врачи уверяли ее в том, что операция прошла успешно и все нормально.
Однако начались осложнения, и мужа Светланы перевели на аппарат ИВЛ.
"Ежедневно мне звонили из "Одрекса" со словами "нужны деньги, нужны деньги". То есть, их не интересовала судьба моего мужа, их просто волновал вопрос денег", - вспоминает Светлана Гук.
По ее словам, врачи не сообщили родным об остановке сердца ее мужа. Светлана подозревает, что с момента клинической смерти ее мужа специально держали на аппаратах поддержания жизнедеятельности ради выкачивания денег.
При этом Odrex ежедневно требовала 80-90 тысяч гривен.
"Мы обратились к Арутюняну, генеральному директору. Он: "вы должны заплатить". С чего платить? Он говорит, если у вас нет денег, вы можете предоставить нашим юристам документы на квартиру. И они будут заниматься квартирой, продажей, быстро продадут для того, чтобы погасить ваш якобы долг клинике. И в конце концов он мне вообще заявил, что мы вас лишим квартир, машин, домов, дач. Я это слушала просто в тихом шоке", - рассказала Светлана Гук.
Муж Светланы умер в клинике "Одрекс", а независимые врачи, к которым она обратилась, отметили, что его нельзя было оперировать и проведенное хирургическое вмешательство его убило.
После смерти мужа Odrex подал в суд на Светлану Гук за неуплату медицинских услуг на сумму 900 000 грн. "Я оказалась с похоронкой в руках и с повесткой в суд", – рассказала она.
Напомним
Скандал с клиникой Odrex стал публичным после еще одной смерти. Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе.
По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".
В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской.
Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.
"Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента", – говорится в сообщении ОГП.
Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.
По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны.
Бизнесмен умер 28 октября 2024 года.
В клинике же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами.
При этом Минздрав до сих пор не провел проверку соответствия деятельности клиники "Одрекс" лицензионным условиям и не лишил медучреждение лицензии.