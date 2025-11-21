Клиника Odrex требовала у родственников пациента документы на квартиру для погашения долга за лечение

Светлана Гук

Генеральный директор скандальной клиники "Одрекс", которую связывают со смертями нескольких пациентов, вызванных предположительно ненадлежащим лечением, требовал у жены одного из этих пациентов документы на квартиру для погашения долга за лечение. Об этом рассказывается в документальном фильме "Осиное гнездо", сообщает УНН.

Мужу Светланы Гук проводили операцию в медицинском доме "Одрекс". Однако, как впоследствии объяснил хирург, операция пошла не по плану. Женщина заявляет, что сначала врачи уверяли ее в том, что операция прошла успешно и все нормально.

Однако начались осложнения, и мужа Светланы перевели на аппарат ИВЛ.

"Ежедневно мне звонили из "Одрекса" со словами "нужны деньги, нужны деньги". То есть, их не интересовала судьба моего мужа, их просто волновал вопрос денег", - вспоминает Светлана Гук.

По ее словам, врачи не сообщили родным об остановке сердца ее мужа. Светлана подозревает, что с момента клинической смерти ее мужа специально держали на аппаратах поддержания жизнедеятельности ради выкачивания денег.

При этом Odrex ежедневно требовала 80-90 тысяч гривен.

"Мы обратились к Арутюняну, генеральному директору. Он: "вы должны заплатить". С чего платить? Он говорит, если у вас нет денег, вы можете предоставить нашим юристам документы на квартиру. И они будут заниматься квартирой, продажей, быстро продадут для того, чтобы погасить ваш якобы долг клинике. И в конце концов он мне вообще заявил, что мы вас лишим квартир, машин, домов, дач. Я это слушала просто в тихом шоке", - рассказала Светлана Гук.

Муж Светланы умер в клинике "Одрекс", а независимые врачи, к которым она обратилась, отметили, что его нельзя было оперировать и проведенное хирургическое вмешательство его убило.

После смерти мужа Odrex подал в суд на Светлану Гук за неуплату медицинских услуг на сумму 900 000 грн. "Я оказалась с похоронкой в руках и с повесткой в суд", – рассказала она.

Напомним

Скандал с клиникой Odrex стал публичным после еще одной смерти. Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе.

По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской.

Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

"Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента", – говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны.

Бизнесмен умер 28 октября 2024 года.

В клинике же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами.

При этом Минздрав до сих пор не провел проверку соответствия деятельности клиники "Одрекс" лицензионным условиям и не лишил медучреждение лицензии.