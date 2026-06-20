Алжир подал жалобу на судейство в ФИФА из-за эпизода с участием Месси

$44.9151.46
ukenru
11:25 • 2472 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
10:21 • 8868 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
09:19 • 11600 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
08:18 • 13247 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
06:53 • 16496 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
20 июня, 05:44 • 25687 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей
20 июня, 05:25 • 17869 просмотра
В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление БудановаPhoto
19 июня, 18:17 • 25943 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
19 июня, 17:10 • 55294 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
19 июня, 13:11 • 38438 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.5м/с
34%
756мм
Популярные новости
Что празднуют 20 июня в Украине и мире 20 июня, 03:15 • 10419 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – ГенштабPhoto20 июня, 04:16 • 17443 просмотра
Партизаны заявили о диверсии на подстанции в таганроге и срыве производства российских дроновPhotoVideo20 июня, 04:38 • 11276 просмотра
Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов20 июня, 04:55 • 12221 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию06:29 • 10692 просмотра
публикации
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 25698 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 36744 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 40485 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 45890 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 47752 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Лионель Месси
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию06:29 • 10836 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 37419 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 50158 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 58702 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 60304 просмотра
Актуальное
Футбол
Нефть
Фильм
Сериал
Поезд

Алжир подал жалобу на судейство в ФИФА из-за эпизода с участием Месси

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Алжирская федерация футбола оспорила решение арбитра в матче против Аргентины (0:3). Жалоба касается эпизода с подкатом Месси и удара локтем от Макаллистера.

Алжир подал жалобу на судейство в ФИФА из-за эпизода с участием Месси
intermiamicf.com

Алжирская федерация футбола подала жалобу в ФИФА по поводу судейских решений в матче команды на Чемпионате мира против сборной Аргентины – 0:3. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Athletic, передает УНН.

Детали

"Алжирская федерация футбола (ФАФ) подала жалобу в ФИФА по поводу решений судейства в матче, который команда Алжира проиграла Аргентине со счетом 3:0 на первом Чемпионате мира", - говорится в сообщении.

По словам источника, жалоба прежде всего касается эпизода с подкатом Лионеля Месси на 30-й минуте, во время которого он попал в правую голень и ахиллово сухожилие капитана сборной Алжира Айсы Манди шипами бутс.

Польский арбитр Шимон Марциняк не показал карточку действующему чемпиону мира, но назначил штрафной удар в пользу Алжира. Эксперты указывали, что арбитр должен был показать Месси красную карточку, однако даже не пересмотрел VAR.

По данным источника, есть еще два инцидента, которые указываются в жалобе. В частности, во втором эпизоде, который произошел на 74-й минуте, Алексис Мак Аллистер ударил полузащитника Ибрагима Мазу локтем в лицо, и тот упал на газон. Однако польский рефери не назначил пенальти в этом моменте.

"Бессмысленно комментировать гипотетические ситуации, но все это видели, включая меня", – сказал главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович после матча.

Напомним

Лионель Месси вошел в историю во вторник вечером, повторив рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира среди мужчин – 16 – после хет-трика, который привел Аргентину к победе над Алжиром со счетом 3:0.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина
Алжир
Лионель Месси