Алжир подал жалобу на судейство в ФИФА из-за эпизода с участием Месси

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Алжирская федерация футбола подала жалобу в ФИФА по поводу судейских решений в матче команды на Чемпионате мира против сборной Аргентины – 0:3. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Athletic, передает УНН.

Детали

"Алжирская федерация футбола (ФАФ) подала жалобу в ФИФА по поводу решений судейства в матче, который команда Алжира проиграла Аргентине со счетом 3:0 на первом Чемпионате мира", - говорится в сообщении.

По словам источника, жалоба прежде всего касается эпизода с подкатом Лионеля Месси на 30-й минуте, во время которого он попал в правую голень и ахиллово сухожилие капитана сборной Алжира Айсы Манди шипами бутс.

Польский арбитр Шимон Марциняк не показал карточку действующему чемпиону мира, но назначил штрафной удар в пользу Алжира. Эксперты указывали, что арбитр должен был показать Месси красную карточку, однако даже не пересмотрел VAR.

По данным источника, есть еще два инцидента, которые указываются в жалобе. В частности, во втором эпизоде, который произошел на 74-й минуте, Алексис Мак Аллистер ударил полузащитника Ибрагима Мазу локтем в лицо, и тот упал на газон. Однако польский рефери не назначил пенальти в этом моменте.

"Бессмысленно комментировать гипотетические ситуации, но все это видели, включая меня", – сказал главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович после матча.

Напомним

Лионель Месси вошел в историю во вторник вечером, повторив рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира среди мужчин – 16 – после хет-трика, который привел Аргентину к победе над Алжиром со счетом 3:0.