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Месси вернулся к тренировкам со сборной - тренер Аргентины

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Лионель Месси частично вернулся к тренировкам со сборной Аргентины после травмы. Форвард может сыграть несколько минут в товарищеских матчах в июне.

Месси вернулся к тренировкам со сборной - тренер Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий команды Лионель Месси, восстанавливающийся после травмы перед Чемпионатом мира-2026, уже частично вернулся к тренировкам с командой. Возможно, он сыграет несколько минут в товарищеских матчах. Об этом Скалони заявил во время пресс-конференции, сообщает AFP, передает УНН.

Детали

"Лео чувствует себя хорошо, он уже частично тренировался с командой, он больше не отделен от общей группы. Возможно, он сыграет несколько минут в товарищеских матчах. Посмотрим, будет ли это завтрашний матч или другой", - сказал Скалони.

Он добавил, что Месси гораздо лучше, что "дает спокойствие сборной".

Скалони также подтвердил, что вратарь мадридского "Атлетико" Хуан Муссо выйдет в стартовом составе на матч против Гондураса на стадионе "Кайл Филд", так как основной вратарь Эмилиано Мартинес получил перелом безымянного пальца правой руки во время разминки перед финалом Лиги Европы.

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Скалони также предоставит игровое время дебютанту Сантьяго Бельтрану, молодому вратарю "Ривер Плейт", которого вызвали на товарищеские матчи.

В защите правые защитники Науэль Молина и Гонсало Монтиэль восстанавливаются после разрывов мышц, и тренерский штаб вызвал Агустина Гиая и Николаса Капальдо, чтобы заменить их в товарищеских матчах.

Центральный защитник Кристиан Ромеро уже тренируется с командой после растяжения колена, которое он получил в апреле, хотя он еще не набрал игровую форму.

Дополнение

В американском клубе "Интер Майами" сообщили, что у Лионеля Месси диагностировали перегрузку левого подколенного сухожилия, связанную с мышечной усталостью.

Сборная Аргентины перед Чемпионатом мира проведет два товарищеских поединка - 7 июня против Гондураса и 10 июня против Исландии.

На Мундиале Аргентина попала в группу J, где сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Первый матч против Алжира состоится 17 июня в 4:00.

Юлия Шрамко

Спорт
Аргентина
Австрия
Иордания
Исландия
Алжир