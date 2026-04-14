Мелони говорит, что еще "рано" использовать российский газ, несмотря на рост цен на энергоносители из-за войны в Иране

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что еще рано рассматривать возможность использования российского газа, несмотря на то, что война с Ираном повышает цены на энергоносители и сокращает поставки, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

«Я продолжаю надеяться, что когда проблема может возникнуть серьезно, то есть в январе 2027 года, мы сможем добиться прогресса в установлении мира в Украине», – сказала Мелони журналистам в Вероне во вторник. «Мы не должны забывать, что экономическое давление, которое мы оказывали на Россию, в конечном итоге, является самым сильным оружием, которое у нас есть для построения мира».

Мелони ответила на замечания Клаудио Дескальци, главного исполнительного директора нефтяного гиганта Eni SpA, который заявил в воскресенье, что планы запретить импорт сжиженного природного газа из России следует приостановить. Италия очень зависит от газа для своих энергетических нужд, а война в Иране имела негативный эффект спустя четыре года после начала войны России с Украиной.

«Мы должны быть очень осторожными в том, как мы движемся с этой точки зрения», – сказала Мелони. «Еще рано говорить об этой динамике».

Мелони, которая находится в обороне после поражения на ключевом референдуме в прошлом месяце, должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме в среду.

Италия особенно пострадала от закрытия Ормузского пролива, ключевого водного пути для газа, среди других товаров, закрытого из-за войны США и Израиля против Ирана. В ответ она отправилась в Алжир, чтобы найти больше газа, и посетила пострадавших от войны поставщиков в Персидском заливе в рамках дипломатического наступления.

Мало кто в политическом спектре Италии поддерживает немедленное возобновление закупок российского газа, даже если война в Иране сократит поставки. На прошлой неделе бывший премьер-министр Джузеппе Конте заявил Bloomberg News, что Европа не должна возобновлять закупки российского газа, пока не будет достигнуто «почетное» мирное соглашение для Украины.

Мелони повторила призывы к приостановке действия бюджетных правил Европейского Союза для блока, поскольку правительства сталкиваются со стремительным ростом цен на энергоносители и ограниченными национальными бюджетами. Правительство продлило снижение налога на топливо до 1 мая. «Было бы огромной ошибкой действовать слишком поздно», – сказала она.

На вопрос о нападках Дональда Трампа на Папу Льва XIV премьер-министр повторила, что его замечания неприемлемы. «Мы стараемся действовать с возможностью в том контексте, который у нас есть», – сказала она. «Когда у вас есть союзники, и особенно когда они имеют стратегическое значение, вы должны иметь смелость сказать, что вы не согласны».

«Замечания относительно Папы были неприемлемыми. Я выразила ему свою солидарность», – сказала она. «Я бы не чувствовала себя комфортно в обществе, где религиозные лидеры делают то, что им говорят политические лидеры, по крайней мере, не в этой части света».