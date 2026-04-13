Трамп отказался извиняться перед Папой Римским
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал Папу Льва XIV слабым в отношении преступности и раскритиковал его позицию по ядерному Ирану. Президент США отказался от извинений.
Президент США Дональд Трамп отказался извиняться перед Папой Римским Львом XIV, которого раскритиковал накануне, отметив, что Папа был категорически против того, что Трамп делает в Иране, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, он не извинялся перед Папой Львом из-за того, что он "сказал неправильные вещи".
"Он был категорически против того, что я делаю в отношении Ирана, и ядерного Ирана быть не может. Папа Лев не был бы доволен конечным результатом. Сотни миллионов людей погибнут, и этого не произойдет. Так что я не могу, Я думаю, он очень слаб в отношении преступности и других вещей… Я просто отвечаю Папе Льву. И, знаете, его брат — большой сторонник MAGA, и он замечательный человек", - сказал Трамп.
Дополнение
Трамп резко раскритиковал Папу Льва XIV, осудив его позицию по войне с Ираном.
"Нам не нравится Папа, который скажет, что иметь ядерное оружие - это нормально... Он человек, который не считает, что мы должны играть с страной, которая хочет иметь ядерное оружие, чтобы подорвать мир", - сказал он журналистам.
Также в Truth Social Трамп заявил: "Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. (...) Мне его брат Луи нравится гораздо больше, чем он, потому что Луи - это просто MAGA. Он понимает, а Лев - нет! Я не хочу Папу, который считает, что нормально, что Иран имеет ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в
Соединенные Штаты и, что еще хуже, опустошала их тюрьмы, включая убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, в сдвиге, устанавливая рекордно низкие показатели преступности и создавая самый большой фондовый рынок в истории".
"Лев должен быть благодарен, потому что, как всем известно, он стал шокирующим сюрпризом. Его не было ни в одном списке на должность Папы, и Церковь выдвинула его туда только потому, что он был американцем, и они считали, что это будет лучший способ иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, "слабость Льва в отношении преступности, слабость в отношении ядерного оружия" меня не устраивает, как и тот факт, что он встречается со сторонниками Обамы (...). Лев должен взять себя в руки как Папа, использовать здравый смысл, перестать угождать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком. Это очень вредит ему и, что еще важнее, это вредит Католической церкви!" - написал Трамп в Truth Social.
Лев начал все чаще высказываться о войне, на прошлой неделе осудив риторику и угрозы Трампа в адрес народа Ирана как "совершенно неприемлемые".
Отец Спадаро заявил, что Трамп не может сдержать моральный голос Папы. Понтифик подчеркнул, что не боится администрации США и призвал к миру.