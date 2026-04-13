Трамп отказался извиняться перед Папой Римским

Профсоюз авиаработников Украины выдвинул кандидатуру Сергея Бызова на должность Председателя Федерации профсоюзов Украины
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов почтил память погибших оружейников
Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в цене
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Популярные новости
Враг возобновил атаки на железную дорогу после относительного затишья - Укрзализныця13 апреля, 08:51 • 7346 просмотра
Цены на газ в Европе взлетели после угроз Трампа блокадой Ормузского пролива13 апреля, 09:34 • 5868 просмотра
"Флеш": фиксируют "охоту" рф на мобильные группы ПВО управляемыми Shahed13 апреля, 09:52 • 16316 просмотра
Папа Лев после критики Трампа заявил, что "не боится" его администрации13 апреля, 09:53 • 5862 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video14:56 • 3576 просмотра
публикации
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto13:37 • 17887 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет12:45 • 16568 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 19611 просмотра
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя12 апреля, 07:41 • 37363 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 59185 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video14:56 • 3788 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 21415 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 25548 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 18676 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 19870 просмотра
Трамп отказался извиняться перед Папой Римским

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Дональд Трамп назвал Папу Льва XIV слабым в отношении преступности и раскритиковал его позицию по ядерному Ирану. Президент США отказался от извинений.

Президент США Дональд Трамп отказался извиняться перед Папой Римским Львом XIV, которого раскритиковал накануне, отметив, что Папа был категорически против того, что Трамп делает в Иране, передает УНН.

Детали

Как заявил Трамп, он не извинялся перед Папой Львом из-за того, что он "сказал неправильные вещи".

"Он был категорически против того, что я делаю в отношении Ирана, и ядерного Ирана быть не может. Папа Лев не был бы доволен конечным результатом. Сотни миллионов людей погибнут, и этого не произойдет. Так что я не могу, Я думаю, он очень слаб в отношении преступности и других вещей… Я просто отвечаю Папе Льву. И, знаете, его брат — большой сторонник MAGA, и он замечательный человек", - сказал Трамп.

Дополнение

Трамп резко раскритиковал Папу Льва XIV, осудив его позицию по войне с Ираном.

"Нам не нравится Папа, который скажет, что иметь ядерное оружие - это нормально... Он человек, который не считает, что мы должны играть с страной, которая хочет иметь ядерное оружие, чтобы подорвать мир", - сказал он журналистам.

Также в Truth Social Трамп заявил: "Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. (...) Мне его брат Луи нравится гораздо больше, чем он, потому что Луи - это просто MAGA. Он понимает, а Лев - нет! Я не хочу Папу, который считает, что нормально, что Иран имеет ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в

Соединенные Штаты и, что еще хуже, опустошала их тюрьмы, включая убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, в сдвиге, устанавливая рекордно низкие показатели преступности и создавая самый большой фондовый рынок в истории".

"Лев должен быть благодарен, потому что, как всем известно, он стал шокирующим сюрпризом. Его не было ни в одном списке на должность Папы, и Церковь выдвинула его туда только потому, что он был американцем, и они считали, что это будет лучший способ иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, "слабость Льва в отношении преступности, слабость в отношении ядерного оружия" меня не устраивает, как и тот факт, что он встречается со сторонниками Обамы (...). Лев должен взять себя в руки как Папа, использовать здравый смысл, перестать угождать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком. Это очень вредит ему и, что еще важнее, это вредит Католической церкви!" - написал Трамп в Truth Social.

Лев начал все чаще высказываться о войне, на прошлой неделе осудив риторику и угрозы Трампа в адрес народа Ирана как "совершенно неприемлемые".

Отец Спадаро заявил, что Трамп не может сдержать моральный голос Папы. Понтифик подчеркнул, что не боится администрации США и призвал к миру.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Truth Social
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран