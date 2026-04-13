Президент США Дональд Трамп отказался извиняться перед Папой Римским Львом XIV, которого раскритиковал накануне, отметив, что Папа был категорически против того, что Трамп делает в Иране, передает УНН.

Детали

Как заявил Трамп, он не извинялся перед Папой Львом из-за того, что он "сказал неправильные вещи".

"Он был категорически против того, что я делаю в отношении Ирана, и ядерного Ирана быть не может. Папа Лев не был бы доволен конечным результатом. Сотни миллионов людей погибнут, и этого не произойдет. Так что я не могу, Я думаю, он очень слаб в отношении преступности и других вещей… Я просто отвечаю Папе Льву. И, знаете, его брат — большой сторонник MAGA, и он замечательный человек", - сказал Трамп.

Дополнение

Трамп резко раскритиковал Папу Льва XIV, осудив его позицию по войне с Ираном.

"Нам не нравится Папа, который скажет, что иметь ядерное оружие - это нормально... Он человек, который не считает, что мы должны играть с страной, которая хочет иметь ядерное оружие, чтобы подорвать мир", - сказал он журналистам.

Также в Truth Social Трамп заявил: "Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. (...) Мне его брат Луи нравится гораздо больше, чем он, потому что Луи - это просто MAGA. Он понимает, а Лев - нет! Я не хочу Папу, который считает, что нормально, что Иран имеет ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в

Соединенные Штаты и, что еще хуже, опустошала их тюрьмы, включая убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, в сдвиге, устанавливая рекордно низкие показатели преступности и создавая самый большой фондовый рынок в истории".

"Лев должен быть благодарен, потому что, как всем известно, он стал шокирующим сюрпризом. Его не было ни в одном списке на должность Папы, и Церковь выдвинула его туда только потому, что он был американцем, и они считали, что это будет лучший способ иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, "слабость Льва в отношении преступности, слабость в отношении ядерного оружия" меня не устраивает, как и тот факт, что он встречается со сторонниками Обамы (...). Лев должен взять себя в руки как Папа, использовать здравый смысл, перестать угождать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком. Это очень вредит ему и, что еще важнее, это вредит Католической церкви!" - написал Трамп в Truth Social.

Лев начал все чаще высказываться о войне, на прошлой неделе осудив риторику и угрозы Трампа в адрес народа Ирана как "совершенно неприемлемые".

Отец Спадаро заявил, что Трамп не может сдержать моральный голос Папы. Понтифик подчеркнул, что не боится администрации США и призвал к миру.