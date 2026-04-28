В МИД назвали страны, куда везут украденное украинское зерно с оккупированных территорий

Проблема незаконного экспорта украинского зерна касается не только Израиля. Украина фиксирует подобные случаи и в отношении других государств, в частности Египта, Алжира и Турции. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.

По его словам, ранее Украина уже публично реагировала на попытки доставки таких грузов в несколько стран.

В прошлом у нас были проблемы или мы делали официальные сообщения относительно грузов, которые направлялись в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны

Он добавил, что сейчас Украина отслеживает как минимум несколько судов, которые направляются в Египет и Алжир.

Наш сигнал очень прост: мы это видим и не оставим без реакции