В МИД назвали страны, куда везут украденное украинское зерно с оккупированных территорий
Киев • УНН
Украина фиксирует незаконный экспорт зерна в Египет, Алжир и Турцию. МИД отслеживает суда, следующие в эти страны, и готовит официальную реакцию.
Проблема незаконного экспорта украинского зерна касается не только Израиля. Украина фиксирует подобные случаи и в отношении других государств, в частности Египта, Алжира и Турции. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.
По его словам, ранее Украина уже публично реагировала на попытки доставки таких грузов в несколько стран.
В прошлом у нас были проблемы или мы делали официальные сообщения относительно грузов, которые направлялись в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны
Он добавил, что сейчас Украина отслеживает как минимум несколько судов, которые направляются в Египет и Алжир.
Наш сигнал очень прост: мы это видим и не оставим без реакции
