Послу Израиля вручили ноту протеста из-за украденного рф украинского зерна - МИД

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

МИД вручил ноту послу Израиля из-за импорта украденного украинского зерна из рф. Украина требует немедленно прекратить разгрузку судов в портах.

Послу Израиля вручили ноту протеста из-за украденного рф украинского зерна - МИД

Послу Государства Израиль в Украине Михаэлю Бродскому в МИД Украины вручена нота протеста из-за фактически допуска импорта краденого украинского зерна из российской федерации, говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого, пишет УНН.

28 апреля 2026 года в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский, которому вручена нота протеста. Причиной стало продолжающееся поступление в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной российской федерацией с временно оккупированных территорий Украины.

- сообщили в МИД.

Как отметили в МИД, "украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна достоверно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перевалка "борт-борт" в Черном море, хорошо известны, в том числе израильским компетентным органам". Несмотря на это, как указано, "соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот".

"Отдельно подчеркнуто, что игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбы задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна", - отметили в МИД.

В МИД заявили, что "не рассматривают эти случаи как единичные инциденты, а как системную практику, имеющую признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций". "Отдельно подчеркиваем, что речь идет не только об Израиле: украинская сторона системно реагирует и противодействует такой деятельности рф во всех географиях", - говорится в заявлении.

Украинская сторона также обратила внимание на "неприемлемый диссонанс, когда на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт краденого украинского зерна из российской федерации".

В связи с этим Украина требует от израильской стороны безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах

- сообщили в МИД.

