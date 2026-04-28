Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль — Зеленский

Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны - написал Зеленский.

Президент указал, что "россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, которые с оккупантами связаны". "Такие сделки нарушают законодательство самого Государства Израиль. Украина предприняла все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Впрочем, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", - отметил Глава государства.

Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме. Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул: "Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством. Мы реально работаем на то, чтобы безопасности, в том числе и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не станут предпринимать шагов, ослабляющих двусторонние отношения".

Дополнение

По данным Haaretz, ЕС рассматривает санкции против израильских физических и юридических лиц, которые помогают россии обходить наложенные на нее международные санкции, и требует от Израиля информацию относительно украинского зерна, украденного россией и импортированного в Израиль.

