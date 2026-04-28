ЕС рассматривает санкции против израильтян из-за контрабанды украденного РФ украинского зерна - СМИ

Европейский Союз рассматривает санкции против израильских физических и юридических лиц, которые помогают россии обходить наложенные на нее международные санкции, и требует от Израиля информацию об украинском зерне, украденном россией и импортированном в Израиль, сообщает Haaretz, пишет УНН.

Осуждение ЕС последовало за воскресным расследованием газеты Haaretz, которое выявило, как зерно, украденное россией с оккупированных ею территорий в Украине, контрабандой ввозится в Израиль.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни заявил газете Haaretz, что Европейский Союз "принял к сведению сообщения о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему краденое украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфа в Израиле, и это несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу".

"Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми бороться с такими действиями, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо", – добавил Ануни.

Спикер также сказал, что вместе с Украиной Европейский Союз запрашивает дополнительную информацию от израильских властей по этому вопросу.

После расследования газеты Haaretz посол Израиля в Украине Михаил Бродский был вызван в Министерство иностранных дел Украины, он должен явиться во вторник.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль изучит обвинения, изложенные в отчете, и контактирует с украинскими властями по этому вопросу, подчеркнув, что этот вопрос рассматривается по дипломатическим каналам.

Посольство Украины подало официальный протест в Министерство иностранных дел Израиля в Иерусалиме по поводу приема судна, которое в настоящее время ожидает разгрузки зерна в порту залива Хайфа, сообщил украинский дипломатический источник, общавшийся с Haaretz. Две недели назад российское грузовое судно Abinsk пришвартовалось в порту Хайфы и разгрузило партию краденого украинского зерна. Министерство иностранных дел Украины в официальном заявлении заявило, что судну разрешили разгрузить свой груз, несмотря на то, что украинские чиновники заранее предупредили израильские власти о его содержимом.

Европейский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания ввели строгие международные санкции против российских судов, физических и юридических лиц, причастных к экспорту пшеницы, похищенной с территорий, захваченных россией в Украине.

Воскресное расследование газеты Haaretz показало, что с 2023 года, примерно через год после массированного вторжения российских военных в Украину, по меньшей мере два корабля с краденым зерном прибыли в Израиль, и по меньшей мере один из них разгрузился в Израиле, согласно документам, анализу данных отслеживания судов и спутниковых снимков, полученных газетой Haaretz.

Поведение еще семи кораблей, разгрузившихся в Израиле в том году, вызывает подозрение, что они также действовали, чтобы скрыть источник зерна, которое они перевозили. Кроме того, во внутренних журналах, ведущихся российскими властями в оккупированных украинских портах и полученных газетой Haaretz, указано более 30 партий краденого зерна с Израилем в качестве пункта назначения.

Источники, общавшиеся с газетой Haaretz, говорят, что это постоянная тенденция. Согласно информации, полученной газетой Haaretz, в этом году в Израиле уже было разгружено четыре партии краденого украинского зерна.

Еще один подозреваемый корабль, Panormitis, перевозивший краденое украинское зерно, достиг залива Хайфа в воскресенье и ждет своей очереди, чтобы зайти в порт.

В воскресенье газета Haaretz спросила Министерство иностранных дел Израиля, почему Израиль позволяет контрабандой вывозить краденое украинское зерно из россии, почему не было предпринято никаких мер, даже когда Украина заранее предупреждала о судне Abinsk, и намеревается ли Израиль принять меры в отношении подозрительного судна, прибывшего в Хайфу в воскресенье утром. МИД в ответ заявил: "Мы переслали ответы по этому вопросу нашим украинским друзьям по дипломатическим и профессиональным каналам".

Тем временем журналист Axios Барак Равид сообщил, что высокопоставленный украинский дипломатический источник сообщил: если судно Panormitis, которое якобы перевозит зерно, украденное с оккупированных украинских территорий, зайдет в порт Хайфы и разгрузит свой груз, "это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем".

"Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему позволят швартоваться и разгружаться, это будет иметь последствия, в частности для наших двусторонних связей", – сказал украинский дипломатический источник.

Украинский дипломатический источник добавил: "Если это судно и его груз не будут отклонены, мы оставляем за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер".

Украинский дипломатический источник заявил, что Израиль "по сути отверг" наши требования относительно предыдущего судна, разгружавшего украденное зерно в порту Хайфы.

"Честно говоря, это похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую выразила Украина – от признания КСИР террористическим до криминализации антисемитизма", – сказал украинский дипломатический источник.

"Получение прибыли от украденного груза должно быть ниже достоинства Израиля", – сказал украинский дипломатический источник.

