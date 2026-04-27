В МИД Украины вызвали посла Израиля из-за украденного россией украинского зерна
Киев • УНН
МИД вызвал посла Израиля из-за прибытия в Хайфу второго судна с краденым зерном. Андрей Сибига призвал арестовать партию товара на борту ABINSK.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Украине в министерство для вручения ноты протеста после того, как Израиль принял уже второе судно с украинским зерном, которое было украдено россией на оккупированных территориях. Об этом сообщил в Х министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Дружественные украинско-израильские отношения имеют потенциал принести пользу обеим странам, и незаконная торговля россии похищенным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное обращение Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу
Он добавил, что теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, Украина в очередной раз предостерегает Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба двусторонним отношениям.
В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры
Официальный Киев призывает Израиль арестовать партию краденого украинского зерна, находящуюся на борту судна "ABINSK", которое зашло в порт Хайфа.