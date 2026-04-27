В МИД Украины вызвали посла Израиля из-за украденного россией украинского зерна

$44.000.0651.550.17
ukenru
Эксклюзив
18:35 • 1204 просмотра
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Эксклюзив
15:38 • 8206 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Эксклюзив
14:32 • 13943 просмотра
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40 • 21489 просмотра
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричестваPhoto
27 апреля, 05:20 • 37132 просмотра
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Эксклюзив
26 апреля, 14:53 • 41331 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Эксклюзив
26 апреля, 14:37 • 62829 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Эксклюзив
26 апреля, 10:10 • 52360 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 47748 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 84347 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
рф за неделю атаковала Украину около 1900 дронами, сбито более 90%, но нужно усиливать - ЗеленскийVideo27 апреля, 09:19 • 3780 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex27 апреля, 10:09 • 29597 просмотра
"Национальный регистр ухылянтов": движение "Честная мобилизация" призвало присылать данные об известных людях, уклоняющихся от армии27 апреля, 10:28 • 11181 просмотра
Мадяр заявил о новой волне ударов по нефти и войскам в глубоком тылу рф27 апреля, 10:36 • 16130 просмотра
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкусPhoto14:50 • 11861 просмотра
публикации
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкусPhoto14:50 • 11964 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex27 апреля, 10:09 • 29711 просмотра
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти27 апреля, 07:55 • 37188 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 84348 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 66005 просмотра
В МИД Украины вызвали посла Израиля из-за украденного россией украинского зерна

Киев • УНН

 • 408 просмотра

МИД вызвал посла Израиля из-за прибытия в Хайфу второго судна с краденым зерном. Андрей Сибига призвал арестовать партию товара на борту ABINSK.

В МИД Украины вызвали посла Израиля из-за украденного россией украинского зерна

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Украине в министерство для вручения ноты протеста после того, как Израиль принял уже второе судно с украинским зерном, которое было украдено россией на оккупированных территориях. Об этом сообщил в Х министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН

Дружественные украинско-израильские отношения имеют потенциал принести пользу обеим странам, и незаконная торговля россии похищенным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное обращение Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу 

- написал Сибига. 

Он добавил, что теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, Украина в очередной раз предостерегает Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба двусторонним отношениям.

В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры 

- добавил Сибига. 

Напомним 

Официальный Киев призывает Израиль арестовать партию краденого украинского зерна, находящуюся на борту судна "ABINSK", которое зашло в порт Хайфа. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Израиль
Министерство иностранных дел Украины
Украина