Израиль отреагировал на предостережение Украины относительно судна с зерном в порту Хайфы

$44.000.0651.550.17
ukenru
Эксклюзив
18:35 • 3310 просмотра
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Эксклюзив
15:38 • 11467 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Эксклюзив
27 апреля, 14:32 • 15433 просмотра
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40 • 22744 просмотра
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричества
27 апреля, 05:20 • 38244 просмотра
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Эксклюзив
26 апреля, 14:53 • 41772 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Эксклюзив
26 апреля, 14:37 • 63181 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Эксклюзив
26 апреля, 10:10 • 52441 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 47857 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля, 04:15 • 85123 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.4м/с
58%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Королева Камилла
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 26445 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 43066 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 42174 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 61604 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 77211 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Золото

Израиль отреагировал на предостережение Украины относительно судна с зерном в порту Хайфы

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Глава МИД Израиля заявил об отсутствии доказательств незаконного происхождения зерна на судне в Хайфе. Страна будет действовать исключительно в рамках действующего закона.

Израиль отреагировал на предостережение Украины относительно судна с зерном в порту Хайфы

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал предостережение Украины относительно захода судна с вероятно похищенным зерном в порт Хайфы и заявил, что израильские органы будут действовать в соответствии с законом. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам министра, Израиль на данный момент не получил доказательств, которые бы подтверждали выдвинутые обвинения.

Дипломатические отношения, особенно между дружественными народами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения – это не доказательства. Доказательства, обосновывающие обвинения, еще не были предоставлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться в СМИ и социальные сети. Вопрос будет рассмотрен

– заявил Саар.

Он также подчеркнул, что Израиль действует в рамках верховенства права и независимости правоохранительных органов.

Все израильские органы будут действовать в соответствии с законом

– добавил министр.

Ранее сообщалось, что в израильский порт Хайфа прибыло судно PANORMITIS с партией зерна, которое может происходить с временно оккупированных территорий Украины.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Израиль
Украина