Израиль отреагировал на предостережение Украины относительно судна с зерном в порту Хайфы

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал предостережение Украины относительно захода судна с вероятно похищенным зерном в порт Хайфы и заявил, что израильские органы будут действовать в соответствии с законом. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам министра, Израиль на данный момент не получил доказательств, которые бы подтверждали выдвинутые обвинения.

Дипломатические отношения, особенно между дружественными народами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения – это не доказательства. Доказательства, обосновывающие обвинения, еще не были предоставлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться в СМИ и социальные сети. Вопрос будет рассмотрен – заявил Саар.

Он также подчеркнул, что Израиль действует в рамках верховенства права и независимости правоохранительных органов.

Все израильские органы будут действовать в соответствии с законом – добавил министр.

Ранее сообщалось, что в израильский порт Хайфа прибыло судно PANORMITIS с партией зерна, которое может происходить с временно оккупированных территорий Украины.

