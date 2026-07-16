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Пожар в детском доме в Алжире унес жизни 11 детей, еще 19 получили ранения

Киев • УНН

 • 816 просмотра

В детском доме недалеко от столицы Алжира произошел пожар, в результате которого погибли 11 детей и 19 получили ранения. Президент Теббун выразил соболезнования, причины пожара не сообщаются.

Пожар в детском доме в Алжире унес жизни 11 детей, еще 19 получили ранения

В четверг в результате пожара в детском доме недалеко от столицы Алжира погибли 11 детей и 19 получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.

Алжирское агентство гражданской защиты сообщило, что пожар вспыхнул около 3:30 утра в двухэтажном детском доме в Мохаммедии, в восточном пригороде Алжира.

Возраст погибших не разглашается, власти также не сообщают о погибших или пострадавших взрослых. Причина пожара не сообщается.

Пятеро детей с ограниченными возможностями передвижения были благополучно эвакуированы спасательными командами, а несколько пострадавших были доставлены в специализированную ожоговую больницу, сообщил подполковник Нассим Бернауи, руководитель отдела коммуникаций гражданской защиты.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования пострадавшим от пожара, который произошел в Национальный день защиты детей Алжира.

По данным Агентства гражданской защиты, в Алжире наблюдается жара, которая в последние дни привела к возникновению почти 1000 пожаров.

Антонина Туманова

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