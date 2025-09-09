$41.250.03
Ексклюзив
07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію 07:22
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:10
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
07:01
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану 8 вересня, 15:42
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном 8 вересня, 13:06
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Атаки українських БпЛА на російські НПЗ спричинили дефіцит бензину в росії та збільшили експорт сирої нафти. Це призвело до зростання світової рентабельності нафтопереробки, особливо в США.

Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters

Удари по енергетичній інфраструктурі країни-окупанта вплинуло на зменшення внутрішніх потужностей в галузі російської переробки нафти, спричинило дефіцит бензину в рф, у то час, як нафтопереробні заводи по всьому світу у 2025 році отримали високу рентабельність, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Результати атакуючих дій українських БпЛА на російські нафтопереробні заводи та експортні об'єкти створюють умови для збільшення світової прибутковості нафтопереробки, особливо в США. Це особливо вимірюється на тлі завершення пікового літнього сезону. В російсько-українській війні чергова ескалація, яку супроводжують загарбницькі амбіції кремля та спроби Києва влучними ударами вразити найбільше джерело доходів російських керманичей. 

Вплив ударів українських оборонців на енергогалузь рф

Удари України по енергетичній інфраструктурі Росії вже мають значний вплив на другого за величиною експортера сирої нафти у світі, особливо на його нафтопереробну промисловість.

- наголошує автор матеріалу Reuters.

У статті вказується, що зменшення внутрішніх потужностей з переробки нафти змусило росію збільшити експорт сирої нафти з західних портів у серпні на 200 000 барелів на добу, або на 11%.

Удари спричинили дефіцит бензину в деяких регіонах росії, навіть після того, як 28 липня москва ввела заборону на експорт бензину для нафтовиробників.

Китай зміцнює енергетичні відносини з росією, розширюючи імпорт СПГ - Вloomberg08.09.25, 10:25 • 3352 перегляди

Ремонт пошкоджених нафтопереробних заводів може зайняти тижні або навіть більше, що призведе до скорочення поставок палива на внутрішньому та міжнародному ринках. У той же час, багато нафтопереробних заводів у світі вступають у сезон технічного обслуговування перед зимою.

Високий попит у світі

Reuters зазначає, що нафтопереробні заводи по всьому світу цього року отримали високу рентабельність. Незважаючи на побоювання щодо потенційного уповільнення світової економічної активності, попит високий.

Постачання також було відносно стабільним, при цьому закриття кількох європейських нафтопереробних заводів компенсувало додавання нових потужностей на Близькому Сході, в Мексиці та Африці.

Європейська маржа нафтопереробки становить 23,50 долара за барель, що приблизно на 40% вище, ніж за цей час минулого року.

- пише видання, посилаючись на дані LSEG.

Вигода для США

Збільшується рентабельність переробки для нафтопереробних заводів узбережжя Мексиканської затоки в США. Цьому сприяє зниження експорту дизельного палива з росії.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, експорт російського дизельного палива морським транспортом у серпні скоротився до 744 000 барелів на добу з 828 000 барелів на добу у липні. Це лише трохи менше, ніж минулорічний експорт у 750 000 барелів на добу у серпні, але українські страйки означають, що обсяги, ймовірно, залишаться низькими.

США запровадили санкції проти мережі контрабандистів іранської нафти03.09.25, 10:08 • 3193 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив нещодавно про готовність перейти до другого етапу санкцій проти рф. Санкції можуть бути спрямовані на закупівлю Бразилією російського дизельного палива, що може ще більше порушити світові постачання.

Нагадаємо

Європейський Союз розглядає 19-й раунд санкцій, що можуть вплинути на російські банки, енергетичні компанії та торгівлю нафтою. 

Ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії.

США закликають ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв, обіцяючи посилити санкції проти росії.

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар05.09.25, 13:18 • 19776 переглядiв

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки