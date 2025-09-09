$41.220.13
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Financial Times
The Times

Нафта дорожчає: рішення ОПЕК+ та нові санкційні ризики з боку росії підштовхують ціни вгору

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії. Brent та WTI піднялися до $66,37 та $62,58 за барель відповідно.

Нафта дорожчає: рішення ОПЕК+ та нові санкційні ризики з боку росії підштовхують ціни вгору

Ціни на нафту зросли 9 вересня після рішення ОПЕК+ про більш лояльне, ніж очікувалося, підвищення видобутку. Крім того, на ціни впливають і чутки про санкції, які в недалекому майбутньому можуть бути введені проти росії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До 03:35 за Грінвічем котирування Brent піднялися на 0,53% - до $66,37 за барель, тоді як американський WTI додав 0,51%, сягнувши позначки у $62,58 за барель.

ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку з жовтня на 137 тис. барелів на добу. Це суттєво нижче від попередніх місячних приростів (555 тис. у вересні та серпні, 411 тис. у липні та червні) й менше, ніж прогнозували ринкові експерти. Як відзначає аналітик ANZ Деніел Хайнс, цей крок свідчить про перегляд попередніх планів скорочень, які мали діяти до 2026 року.

Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту06.09.25, 02:27 • 11096 переглядiв

Експерти Haitong Securities додають, що попри повільніше зростання видобутку, ключовим фактором цього року залишається надлишок пропозиції на ринку, оскільки попит виявився нижчим від очікувань.

Достатньо велику роль відіграє в цьому питанні й геополітичний ринок. Після масованого авіаудару росії по Києву, що спричинив пожежу в урядовій будівлі, Вашингтон і Брюссель обговорюють нові скоординовані санкції. Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність до "другого етапу" обмежень, що може ще більше скоротити російський експорт нафти та підтримати ціни.

Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту12.08.25, 19:18 • 3021 перегляд

Тим часом інвестори уважно стежать за засіданням ФРС США, яке відбудеться наступного тижня. Ринок оцінює ймовірність зниження базової ставки на чверть пункту у майже 90%. Пом’якшення монетарної політики здатне стимулювати економічну активність і посилити попит на нафту.

Нагадаємо

Напередодні ціни на нафту зросли більш ніж на 1% через загрозу нових санкцій проти російського експорту. ОПЕК+ збільшує видобуток повільніше, ніж очікувалося, підтримуючи зростання цін.

Проте, кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.

Степан Гафтко

