Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Эксклюзив
8 сентября, 12:10
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Эксклюзив
8 сентября, 08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
Нефть дорожает: решение ОПЕК+ и новые санкционные риски со стороны России подталкивают цены вверх

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против России. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.

Нефть дорожает: решение ОПЕК+ и новые санкционные риски со стороны России подталкивают цены вверх

Цены на нефть выросли 9 сентября после решения ОПЕК+ о более лояльном, чем ожидалось, повышении добычи. Кроме того, на цены влияют и слухи о санкциях, которые в скором будущем могут быть введены против россии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К 03:35 по Гринвичу котировки Brent поднялись на 0,53% - до $66,37 за баррель, тогда как американский WTI прибавил 0,51%, достигнув отметки в $62,58 за баррель.

ОПЕК+ объявила об увеличении добычи с октября на 137 тыс. баррелей в сутки. Это существенно ниже предыдущих месячных приростов (555 тыс. в сентябре и августе, 411 тыс. в июле и июне) и меньше, чем прогнозировали рыночные эксперты. Как отмечает аналитик ANZ Дэниел Хайнс, этот шаг свидетельствует о пересмотре предыдущих планов сокращений, которые должны были действовать до 2026 года.

Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть06.09.25, 02:27 • 11096 просмотров

Эксперты Haitong Securities добавляют, что несмотря на более медленный рост добычи, ключевым фактором этого года остается избыток предложения на рынке, поскольку спрос оказался ниже ожиданий.

Достаточно большую роль играет в этом вопросе и геополитический рынок. После массированного авиаудара россии по Киеву, повлекшего пожар в правительственном здании, Вашингтон и Брюссель обсуждают новые скоординированные санкции. Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность ко "второму этапу" ограничений, что может еще больше сократить российский экспорт нефти и поддержать цены.

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть12.08.25, 19:18 • 3021 просмотр

Тем временем инвесторы внимательно следят за заседанием ФРС США, которое состоится на следующей неделе. Рынок оценивает вероятность снижения базовой ставки на четверть пункта почти в 90%. Смягчение монетарной политики способно стимулировать экономическую активность и усилить спрос на нефть.

Напомним

Накануне цены на нефть выросли более чем на 1% из-за угрозы новых санкций против российского экспорта. ОПЕК+ увеличивает добычу медленнее, чем ожидалось, поддерживая рост цен.

Однако, несколько дней назад фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ и роста запасов сырой нефти в США. Это привело к недельным потерям впервые за три недели.

Степан Гафтко

