ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар

Євросоюз не планує відновлювати закупівлі російських енергоресурсів навіть у разі мирної угоди між Києвом і москвою. Про це заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен під час неформальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Копенгагені, пише УНН.

Це не тимчасова санкція. Навіть якщо настане мир, на мою думку, нам все одно не потрібно імпортувати (енергоресурси з росії - Ред.) – підкреслив Йоргенсен у п’ятницю, 5 вересня.

Він уточнив, що навіть у разі настання миру в Україні ЄС не має наміру відновлювати імпорт російської нафти та газу. Він також зазначив, що США підтримують позицію Євросоюзу щодо повного припинення закупівель російських енергоносіїв.

Раніше президент США Дональд Трамп під час відеоконференції "коаліції охочих", що об’єднує країни, готові підтримувати Україну, дорікнув європейським лідерам за продовження закупівель російських енергоресурсів. На це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відповіла, що після початку війни ЄС різко скоротив імпорт російської нафти та газу, і наразі їх купують лише Угорщина та Словаччина.

За даними спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа, деякі європейські країни продовжують закупівлі російської нафти через Індію. Крім того, Трамп закликав чинити економічний тиск на Китай, щоб обмежити його закупівлі російської нафти, яка фінансує війну в Україні.

