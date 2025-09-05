$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 3350 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 7654 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 7924 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 16653 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 26331 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45159 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38066 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39915 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40473 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30844 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС не планує відновлювати імпорт російських енергоресурсів, навіть у разі мирної угоди. США підтримують цю позицію.

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар

Євросоюз не планує відновлювати закупівлі російських енергоресурсів навіть у разі мирної угоди між Києвом і москвою. Про це заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен під час неформальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Копенгагені, пише УНН.

Це не тимчасова санкція. Навіть якщо настане мир, на мою думку, нам все одно не потрібно імпортувати (енергоресурси з росії - Ред.) 

– підкреслив Йоргенсен у п’ятницю, 5 вересня.

Він уточнив, що навіть у разі настання миру в Україні ЄС не має наміру відновлювати імпорт російської нафти та газу. Він також зазначив, що США підтримують позицію Євросоюзу щодо повного припинення закупівель російських енергоносіїв.

Зеленський анонсував "силу", яка тиснутиме на рф, щоб вона припинила війну05.09.25, 12:35 • 862 перегляди

Раніше президент США Дональд Трамп під час відеоконференції "коаліції охочих", що об’єднує країни, готові підтримувати Україну, дорікнув європейським лідерам за продовження закупівель російських енергоресурсів. На це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відповіла, що після початку війни ЄС різко скоротив імпорт російської нафти та газу, і наразі їх купують лише Угорщина та Словаччина.

За даними спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа, деякі європейські країни продовжують закупівлі російської нафти через Індію. Крім того, Трамп закликав чинити економічний тиск на Китай, щоб обмежити його закупівлі російської нафти, яка фінансує війну в Україні. 

Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України05.09.25, 12:43 • 752 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
"Коаліція охочих"
Дональд Трамп
Копенгаген
Індія
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ