ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар
Киев • УНН
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не планирует возобновлять импорт российских энергоресурсов, даже в случае мирного соглашения. США поддерживают эту позицию.
Евросоюз не планирует возобновлять закупки российских энергоресурсов даже в случае мирного соглашения между Киевом и москвой. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Копенгагене, пишет УНН.
Это не временная санкция. Даже если наступит мир, по моему мнению, нам все равно не нужно импортировать (энергоресурсы из России - Ред.)
Он уточнил, что даже в случае наступления мира в Украине ЕС не намерен возобновлять импорт российской нефти и газа. Он также отметил, что США поддерживают позицию Евросоюза относительно полного прекращения закупок российских энергоносителей.
Ранее президент США Дональд Трамп во время видеоконференции "коалиции желающих", объединяющей страны, готовые поддерживать Украину, упрекнул европейских лидеров за продолжение закупок российских энергоресурсов. На это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что после начала войны ЕС резко сократил импорт российской нефти и газа, и сейчас их покупают только Венгрия и Словакия.
По данным спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, некоторые европейские страны продолжают закупки российской нефти через Индию. Кроме того, Трамп призвал оказывать экономическое давление на Китай, чтобы ограничить его закупки российской нефти, которая финансирует войну в Украине.
