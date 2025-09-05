$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 3694 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 8400 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 8564 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 17211 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 26629 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 45325 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 38203 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 39990 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40531 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30883 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не планирует возобновлять импорт российских энергоресурсов, даже в случае мирного соглашения. США поддерживают эту позицию.

ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар

Евросоюз не планирует возобновлять закупки российских энергоресурсов даже в случае мирного соглашения между Киевом и москвой. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Копенгагене, пишет УНН.

Это не временная санкция. Даже если наступит мир, по моему мнению, нам все равно не нужно импортировать (энергоресурсы из России - Ред.)

– подчеркнул Йоргенсен в пятницу, 5 сентября.

Он уточнил, что даже в случае наступления мира в Украине ЕС не намерен возобновлять импорт российской нефти и газа. Он также отметил, что США поддерживают позицию Евросоюза относительно полного прекращения закупок российских энергоносителей.

Зеленский анонсировал "силу", которая будет давить на рф, чтобы она прекратила войну05.09.25, 12:35 • 952 просмотра

Ранее президент США Дональд Трамп во время видеоконференции "коалиции желающих", объединяющей страны, готовые поддерживать Украину, упрекнул европейских лидеров за продолжение закупок российских энергоресурсов. На это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что после начала войны ЕС резко сократил импорт российской нефти и газа, и сейчас их покупают только Венгрия и Словакия.

По данным спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, некоторые европейские страны продолжают закупки российской нефти через Индию. Кроме того, Трамп призвал оказывать экономическое давление на Китай, чтобы ограничить его закупки российской нефти, которая финансирует войну в Украине.

Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины05.09.25, 12:43 • 846 просмотров

Степан Гафтко

