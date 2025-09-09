Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 4146 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 10004 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 10870 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 8888 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 10797 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 19293 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 32697 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 37988 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27857 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48443 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
56%
754мм
Популярные новости
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 14401 просмотра
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 7818 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 11601 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 13616 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 10328 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 4798 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 10004 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 10870 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 37988 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 30666 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 3236 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 17557 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 17295 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 85679 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 44018 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Атаки украинских БПЛА на российские НПЗ вызвали дефицит бензина в России и увеличили экспорт сырой нефти. Это привело к росту мировой рентабельности нефтепереработки, особенно в США.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters

Удары по энергетической инфраструктуре страны-оккупанта повлияли на уменьшение внутренних мощностей в области российской переработки нефти, вызвали дефицит бензина в РФ, в то время как нефтеперерабатывающие заводы по всему миру в 2025 году получили высокую рентабельность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Результаты атакующих действий украинских БпЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортные объекты создают условия для увеличения мировой прибыльности нефтепереработки, особенно в США. Это особенно измеряется на фоне завершения пикового летнего сезона. В российско-украинской войне очередная эскалация, которую сопровождают захватнические амбиции Кремля и попытки Киева точными ударами поразить крупнейший источник доходов российских руководителей.

Влияние ударов украинских защитников на энергоотрасль РФ

Удары Украины по энергетической инфраструктуре России уже оказывают значительное влияние на второго по величине экспортера сырой нефти в мире, особенно на его нефтеперерабатывающую промышленность.

- отмечает автор материала Reuters.

В статье указывается, что уменьшение внутренних мощностей по переработке нефти заставило Россию увеличить экспорт сырой нефти из западных портов в августе на 200 000 баррелей в сутки, или на 11%.

Удары вызвали дефицит бензина в некоторых регионах России, даже после того, как 28 июля Москва ввела запрет на экспорт бензина для нефтепроизводителей.

Китай укрепляет энергетические отношения с Россией, расширяя импорт СПГ – Bloomberg08.09.25, 10:25 • 3354 просмотра

Ремонт поврежденных нефтеперерабатывающих заводов может занять недели или даже больше, что приведет к сокращению поставок топлива на внутреннем и международном рынках. В то же время, многие нефтеперерабатывающие заводы в мире вступают в сезон технического обслуживания перед зимой.

Высокий спрос в мире

Reuters отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы по всему миру в этом году получили высокую рентабельность. Несмотря на опасения относительно потенциального замедления мировой экономической активности, спрос высок.

Поставки также были относительно стабильными, при этом закрытие нескольких европейских нефтеперерабатывающих заводов компенсировало добавление новых мощностей на Ближнем Востоке, в Мексике и Африке.

Европейская маржа нефтепереработки составляет 23,50 доллара за баррель, что примерно на 40% выше, чем за это время в прошлом году.

- пишет издание, ссылаясь на данные LSEG.

Выгода для США

Увеличивается рентабельность переработки для нефтеперерабатывающих заводов побережья Мексиканского залива в США. Этому способствует снижение экспорта дизельного топлива из России.

Согласно данным аналитической компании Kpler, экспорт российского дизельного топлива морским транспортом в августе сократился до 744 000 баррелей в сутки с 828 000 баррелей в сутки в июле. Это лишь немного меньше, чем прошлогодний экспорт в 750 000 баррелей в сутки в августе, но украинские удары означают, что объемы, вероятно, останутся низкими.

США ввели санкции против сети контрабандистов иранской нефти03.09.25, 10:08 • 3193 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил недавно о готовности перейти ко второму этапу санкций против РФ. Санкции могут быть направлены на закупку Бразилией российского дизельного топлива, что может еще больше нарушить мировые поставки.

Напомним

Европейский Союз рассматривает 19-й раунд санкций, которые могут повлиять на российские банки, энергетические компании и торговлю нефтью.

Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против России.

США призывают ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, обещая усилить санкции против России.

ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар05.09.25, 13:18 • 19776 просмотров

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты