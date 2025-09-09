Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters

Удары по энергетической инфраструктуре страны-оккупанта повлияли на уменьшение внутренних мощностей в области российской переработки нефти, вызвали дефицит бензина в РФ, в то время как нефтеперерабатывающие заводы по всему миру в 2025 году получили высокую рентабельность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Результаты атакующих действий украинских БпЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортные объекты создают условия для увеличения мировой прибыльности нефтепереработки, особенно в США. Это особенно измеряется на фоне завершения пикового летнего сезона. В российско-украинской войне очередная эскалация, которую сопровождают захватнические амбиции Кремля и попытки Киева точными ударами поразить крупнейший источник доходов российских руководителей.

Влияние ударов украинских защитников на энергоотрасль РФ

Удары Украины по энергетической инфраструктуре России уже оказывают значительное влияние на второго по величине экспортера сырой нефти в мире, особенно на его нефтеперерабатывающую промышленность. - отмечает автор материала Reuters.

В статье указывается, что уменьшение внутренних мощностей по переработке нефти заставило Россию увеличить экспорт сырой нефти из западных портов в августе на 200 000 баррелей в сутки, или на 11%.

Удары вызвали дефицит бензина в некоторых регионах России, даже после того, как 28 июля Москва ввела запрет на экспорт бензина для нефтепроизводителей.

Ремонт поврежденных нефтеперерабатывающих заводов может занять недели или даже больше, что приведет к сокращению поставок топлива на внутреннем и международном рынках. В то же время, многие нефтеперерабатывающие заводы в мире вступают в сезон технического обслуживания перед зимой.

Высокий спрос в мире

Reuters отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы по всему миру в этом году получили высокую рентабельность. Несмотря на опасения относительно потенциального замедления мировой экономической активности, спрос высок.

Поставки также были относительно стабильными, при этом закрытие нескольких европейских нефтеперерабатывающих заводов компенсировало добавление новых мощностей на Ближнем Востоке, в Мексике и Африке.

Европейская маржа нефтепереработки составляет 23,50 доллара за баррель, что примерно на 40% выше, чем за это время в прошлом году. - пишет издание, ссылаясь на данные LSEG.

Выгода для США

Увеличивается рентабельность переработки для нефтеперерабатывающих заводов побережья Мексиканского залива в США. Этому способствует снижение экспорта дизельного топлива из России.

Согласно данным аналитической компании Kpler, экспорт российского дизельного топлива морским транспортом в августе сократился до 744 000 баррелей в сутки с 828 000 баррелей в сутки в июле. Это лишь немного меньше, чем прошлогодний экспорт в 750 000 баррелей в сутки в августе, но украинские удары означают, что объемы, вероятно, останутся низкими.

Президент США Дональд Трамп заявил недавно о готовности перейти ко второму этапу санкций против РФ. Санкции могут быть направлены на закупку Бразилией российского дизельного топлива, что может еще больше нарушить мировые поставки.

Напомним

Европейский Союз рассматривает 19-й раунд санкций, которые могут повлиять на российские банки, энергетические компании и торговлю нефтью.

Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против России.

США призывают ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, обещая усилить санкции против России.

