Нафтові котирування знижуються через зростання запасів палива в США - Reuters

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на тлі зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що посилює ризики надлишкової пропозиції. Слабкий попит та уповільнення економіки США тиснуть на нафтові ринки, незважаючи на геополітичні ризики.