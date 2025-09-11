Нафтові котирування знижуються через зростання запасів палива в США - Reuters
Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на тлі зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що посилює ризики надлишкової пропозиції. Слабкий попит та уповільнення економіки США тиснуть на нафтові ринки, незважаючи на геополітичні ризики.
Котирування на нафту знижуються, оскільки інвестори дедалі більше занепокоєні слабким попитом у США, а тим часом запаси палива зростають, це підсилює ризики надлишкової пропозиції.
Деталі
У четвер вранці ф’ючерси на Brent знизилися на 0,21% – до 67,35 долара за барель, тоді як американська WTI подешевшала на 0,24% – до 63,53 долара за барель. Це сталося на тлі того, як напередодні ціни різко зросли більш ніж на долар, реагуючи на повідомлення про атаку Ізраїлю на керівництво ХАМАС у Катарі та входженням російських дронів під час масованої атаки України у повітряний простір Польщі.
Попри напруженість на Близькому Сході та продовження війни росії проти України, ринки відреагували стримано, адже жодна з цих подій не створила прямої загрози перебоям у постачанні енергоресурсів. У фокусі залишилися фундаментальні чинники – співвідношення попиту і пропозиції.
За даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня комерційні запаси сирої нафти зросли на 3,9 млн барелів замість очікуваного зниження на 1 млн. Також відбулося несподіване зростання запасів бензину на 1,5 млн барелів, хоча ринок прогнозував скорочення. Ці тенденції разом із падінням цін виробників і сигналами про уповільнення американського ринку праці формують очікування послаблення економіки США.
Таким чином, хоча геополітичні ризики тимчасово підтримують котирування, слабкий попит та накопичення запасів палива стають ключовими чинниками тиску на нафтові ринки.
Послаблення умов на ринку праці означає, що FOMC (Федеральний комітет з відкритих операцій) наступного тижня проголосує за зниження на 25 базисних пунктів... хоча рідкісне потрійне незгоду на підтримку скорочення на 50 базисних пунктів може потрапити в заголовки газет
Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії. Brent та WTI піднялися до $66,37 та $62,58 за барель відповідно.
Проте, кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.