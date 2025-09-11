Нафтові котирування знижуються через зростання запасів палива в США - Reuters

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 7098 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 27097 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 69285 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 39221 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 41039 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 39546 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 72329 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 92957 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 72085 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35713 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
71%
756мм
Популярнi новини
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10 вересня, 21:47 • 7452 перегляди
Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни10 вересня, 22:00 • 4250 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video01:25 • 18433 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко01:44 • 5442 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 4960 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 7090 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 69276 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 72323 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 53118 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 92952 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 19028 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 84124 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 76186 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 72034 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 140433 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

Нафтові котирування знижуються через зростання запасів палива в США - Reuters

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на тлі зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що посилює ризики надлишкової пропозиції. Слабкий попит та уповільнення економіки США тиснуть на нафтові ринки, незважаючи на геополітичні ризики.

Нафтові котирування знижуються через зростання запасів палива в США - Reuters

Котирування на нафту знижуються, оскільки інвестори дедалі більше занепокоєні слабким попитом у США, а тим часом запаси палива зростають, це підсилює ризики надлишкової пропозиції.

Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

У четвер вранці ф’ючерси на Brent знизилися на 0,21% – до 67,35 долара за барель, тоді як американська WTI подешевшала на 0,24% – до 63,53 долара за барель. Це сталося на тлі того, як напередодні ціни різко зросли більш ніж на долар, реагуючи на повідомлення про атаку Ізраїлю на керівництво ХАМАС у Катарі та входженням російських дронів під час масованої атаки України у повітряний простір Польщі.

Попри напруженість на Близькому Сході та продовження війни росії проти України, ринки відреагували стримано, адже жодна з цих подій не створила прямої загрози перебоям у постачанні енергоресурсів. У фокусі залишилися фундаментальні чинники – співвідношення попиту і пропозиції.

Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту12.08.25, 19:18 • 3038 переглядiв

За даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня комерційні запаси сирої нафти зросли на 3,9 млн барелів замість очікуваного зниження на 1 млн. Також відбулося несподіване зростання запасів бензину на 1,5 млн барелів, хоча ринок прогнозував скорочення. Ці тенденції разом із падінням цін виробників і сигналами про уповільнення американського ринку праці формують очікування послаблення економіки США.

Таким чином, хоча геополітичні ризики тимчасово підтримують котирування, слабкий попит та накопичення запасів палива стають ключовими чинниками тиску на нафтові ринки.

Послаблення умов на ринку праці означає, що FOMC (Федеральний комітет з відкритих операцій) наступного тижня проголосує за зниження на 25 базисних пунктів... хоча рідкісне потрійне незгоду на підтримку скорочення на 50 базисних пунктів може потрапити в заголовки газет

– пояснив Стівен Браун, заступник головного економіста з питань Північної Америки в Capital Economics.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії. Brent та WTI піднялися до $66,37 та $62,58 за барель відповідно.

Проте,  кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ізраїль
ОПЕК
Reuters
Катар
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща