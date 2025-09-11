Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов топлива в США – Reuters

Котировки на нефть снижаются, поскольку инвесторы все больше обеспокоены слабым спросом в США, а тем временем запасы топлива растут, это усиливает риски избыточного предложения.

В четверг утром фьючерсы на Brent снизились на 0,21% – до 67,35 доллара за баррель, тогда как американская WTI подешевела на 0,24% – до 63,53 доллара за баррель. Это произошло на фоне того, как накануне цены резко выросли более чем на доллар, реагируя на сообщения об атаке Израиля на руководство ХАМАС в Катаре и вхождением российских дронов во время массированной атаки Украины в воздушное пространство Польши.

Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и продолжение войны России против Украины, рынки отреагировали сдержанно, ведь ни одно из этих событий не создало прямой угрозы перебоям в поставках энергоресурсов. В фокусе остались фундаментальные факторы – соотношение спроса и предложения.

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть

По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,9 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1 млн. Также произошел неожиданный рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей, хотя рынок прогнозировал сокращение. Эти тенденции вместе с падением цен производителей и сигналами об замедлении американского рынка труда формируют ожидания ослабления экономики США.

Таким образом, хотя геополитические риски временно поддерживают котировки, слабый спрос и накопление запасов топлива становятся ключевыми факторами давления на нефтяные рынки.

Ослабление условий на рынке труда означает, что FOMC (Федеральный комитет по открытым операциям) на следующей неделе проголосует за снижение на 25 базисных пунктов... хотя редкое тройное несогласие в поддержку сокращения на 50 базисных пунктов может попасть в заголовки газет – пояснил Стивен Браун, заместитель главного экономиста по вопросам Северной Америки в Capital Economics.

Накануне сообщалось, что цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против России. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.

Однако, несколько дней назад фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ и роста запасов сырой нефти в США. Это привело к недельным потерям впервые за три недели.