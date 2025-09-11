Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов топлива в США – Reuters

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 10800 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 29667 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 72601 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 41019 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 42536 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 40155 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 74051 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 94233 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72313 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35781 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
71%
756мм
Популярные новости
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 10113 просмотра
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны10 сентября, 22:00 • 6946 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 19808 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко01:44 • 8148 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 7640 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 10764 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 72548 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 74025 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 54371 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 94213 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 19749 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 84783 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 76751 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 72561 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 140973 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Твиттер
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов топлива в США – Reuters

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне роста запасов сырой нефти и бензина в США, что усиливает риски избыточного предложения. Слабый спрос и замедление экономики США давят на нефтяные рынки, несмотря на геополитические риски.

Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов топлива в США – Reuters

Котировки на нефть снижаются, поскольку инвесторы все больше обеспокоены слабым спросом в США, а тем временем запасы топлива растут, это усиливает риски избыточного предложения.

Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

В четверг утром фьючерсы на Brent снизились на 0,21% – до 67,35 доллара за баррель, тогда как американская WTI подешевела на 0,24% – до 63,53 доллара за баррель. Это произошло на фоне того, как накануне цены резко выросли более чем на доллар, реагируя на сообщения об атаке Израиля на руководство ХАМАС в Катаре и вхождением российских дронов во время массированной атаки Украины в воздушное пространство Польши.

Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и продолжение войны России против Украины, рынки отреагировали сдержанно, ведь ни одно из этих событий не создало прямой угрозы перебоям в поставках энергоресурсов. В фокусе остались фундаментальные факторы – соотношение спроса и предложения.

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть12.08.25, 19:18 • 3038 просмотров

По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,9 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1 млн. Также произошел неожиданный рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей, хотя рынок прогнозировал сокращение. Эти тенденции вместе с падением цен производителей и сигналами об замедлении американского рынка труда формируют ожидания ослабления экономики США.

Таким образом, хотя геополитические риски временно поддерживают котировки, слабый спрос и накопление запасов топлива становятся ключевыми факторами давления на нефтяные рынки.

Ослабление условий на рынке труда означает, что FOMC (Федеральный комитет по открытым операциям) на следующей неделе проголосует за снижение на 25 базисных пунктов... хотя редкое тройное несогласие в поддержку сокращения на 50 базисных пунктов может попасть в заголовки газет

– пояснил Стивен Браун, заместитель главного экономиста по вопросам Северной Америки в Capital Economics.

Напомним

Накануне сообщалось, что цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против России. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.

Однако, несколько дней назад фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ и роста запасов сырой нефти в США. Это привело к недельным потерям впервые за три недели.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Израиль
ОПЕК
Reuters
Катар
Соединённые Штаты
Украина
Польша