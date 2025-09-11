Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны - МЭА зафиксировало серьезный спад

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 1298 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 5298 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 9240 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15649 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35521 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 43702 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95593 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50470 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47825 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43703 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.1м/с
32%
755мм
Популярные новости
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 20205 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7002 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20108 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 13722 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14013 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2450 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 35521 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95593 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86251 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65426 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2450 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 6682 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26192 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90723 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81934 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны - МЭА зафиксировало серьезный спад

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Доходы россии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала войны из-за избытка предложения на мировом рынке. МЭА прогнозирует сохранение перепроизводства даже при росте спроса в 2025 году.

Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны - МЭА зафиксировало серьезный спад

Мировой рынок нефти испытывает серьезные колебания, а доходы россии от экспорта черного золота опустились до самого низкого уровня с начала войны. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), даже рост мирового спроса в 2025 году не уравновешивает перепроизводство и избыток запасов. Об этом агентство сообщило в своем отчете, пишет УНН.

Детали

По данным МЭА, мировые поставки нефти в августе достигли рекордных 106,9 млн баррелей в день, при этом ОПЕК+ сокращала добычу, а другие производители работали на максимуме. Спрос в развитых странах немного вырос благодаря более низким ценам, но в развивающихся странах рост потребления оставался сдержанным. В результате общее мировое потребление нефти в 2025 году останется почти неизменным.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters09.09.25, 11:15 • 15698 просмотров

Цены на нефть эталонной марки Brent в августе снизились до 67 долларов за баррель, что почти не отличается от июля. Хотя санкции против россии и Ирана снижают экспорт этих стран, избыток на рынке и активная переработка нефти удерживают цены на относительно низком уровне.

Прогнозируется, что в 2025 году мировая добыча нефти вырастет до 107,9 млн баррелей в день, из которых большая часть придется на страны, не входящие в ОПЕК+. В то же время ОПЕК+ планирует постепенно увеличивать добычу, но из-за ограничения мощностей России и некоторых других членов фактический рост будет ниже запланированного.

США ввели санкции против сети контрабандистов иранской нефти03.09.25, 10:08 • 3223 просмотра

Международные аналитики отмечают, что избыток предложения и активное накопление запасов в Китае создают давление на рынок и ограничивают прибыль россии от продажи нефти. По прогнозам, ситуация будет оставаться сложной, даже если геополитическая напряженность будет расти, а новые санкции повлияют на торговлю.

Напомним

Цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне роста запасов сырой нефти и бензина в США, что усиливает риски избыточного предложения. Слабый спрос и замедление экономики США давят на нефтяные рынки, несмотря на геополитические риски.

Накануне сообщалось, что цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против россии. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.

Однако, несколько дней назад фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ и роста запасов сырой нефти в США. Это привело к недельным потерям впервые за три недели.

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Нефть