Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны - МЭА зафиксировало серьезный спад

Мировой рынок нефти испытывает серьезные колебания, а доходы россии от экспорта черного золота опустились до самого низкого уровня с начала войны. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), даже рост мирового спроса в 2025 году не уравновешивает перепроизводство и избыток запасов. Об этом агентство сообщило в своем отчете, пишет УНН.

Детали

По данным МЭА, мировые поставки нефти в августе достигли рекордных 106,9 млн баррелей в день, при этом ОПЕК+ сокращала добычу, а другие производители работали на максимуме. Спрос в развитых странах немного вырос благодаря более низким ценам, но в развивающихся странах рост потребления оставался сдержанным. В результате общее мировое потребление нефти в 2025 году останется почти неизменным.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters

Цены на нефть эталонной марки Brent в августе снизились до 67 долларов за баррель, что почти не отличается от июля. Хотя санкции против россии и Ирана снижают экспорт этих стран, избыток на рынке и активная переработка нефти удерживают цены на относительно низком уровне.

Прогнозируется, что в 2025 году мировая добыча нефти вырастет до 107,9 млн баррелей в день, из которых большая часть придется на страны, не входящие в ОПЕК+. В то же время ОПЕК+ планирует постепенно увеличивать добычу, но из-за ограничения мощностей России и некоторых других членов фактический рост будет ниже запланированного.

США ввели санкции против сети контрабандистов иранской нефти

Международные аналитики отмечают, что избыток предложения и активное накопление запасов в Китае создают давление на рынок и ограничивают прибыль россии от продажи нефти. По прогнозам, ситуация будет оставаться сложной, даже если геополитическая напряженность будет расти, а новые санкции повлияют на торговлю.

Напомним

Цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне роста запасов сырой нефти и бензина в США, что усиливает риски избыточного предложения. Слабый спрос и замедление экономики США давят на нефтяные рынки, несмотря на геополитические риски.

Накануне сообщалось, что цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против россии. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.

Однако, несколько дней назад фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ и роста запасов сырой нефти в США. Это привело к недельным потерям впервые за три недели.