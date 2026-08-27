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СБУ разоблачила четырех агентов фсб, шпионивших за Силами обороны в Краматорске

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

СБУ задержала в Краматорске четырех агентов фсб, которые передавали координаты Сил обороны и последствия обстрелов. Им грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачила четырех агентов фсб, шпионивших за Силами обороны в Краматорске

Контрразведка СБУ разоблачила в Краматорске четырех агентов фсб, которые собирали данные о Силах обороны и передавали их российской спецслужбе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Донецкой области еще одну агентурную сеть фсб рф. По результатам комплексных мероприятий в Краматорске задержаны четыре участника ячейки, которые по указанию врага фиксировали координаты Сил обороны на территории прифронтового города

- говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди приоритетных объектов для наблюдения были запасные командные пункты, логистические склады, фортификационные сооружения и маршруты движения Сил обороны к передовой. Также агенты отслеживали последствия российских обстрелов города. Эту информацию они передавали фсб для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Краматорску.

Согласно материалам дела, трое фигурантов были завербованы врагом через их давнего знакомого, который проживает в санкт-петербурге и работает на сотрудника "управления фсб в днр" - Александра Ногаша.

Одним из агентов оказался водитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства Краматорска, который под видом рабочих поездок объезжал город, чтобы выявить и "слить" врагу расположение украинских защитников. Кроме того, он подыскивал потенциальных кандидатов для дальнейшей вербовки российскими спецслужбистами. Также во вражескую группу входили местный сантехник и его жена, которые на собственном автомобиле объезжали город, чтобы зафиксировать на камеру телефона объекты, которые, по их мнению, использовали Силы обороны. Впоследствии агентурная пара привлекла к сотрудничеству с врагом свою подругу - местного риелтора, которая по поручению фсб разведовала места сосредоточения личного состава и направления движения защитников Донецкой области

- говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили всех четырех фигурантов, задокументировали их преступления и задержали по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны и другие электронные устройства с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая корректировала воздушные атаки. Четыре информатора задержаны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Алла Киосак

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