СБУ разоблачила четырех агентов фсб, шпионивших за Силами обороны в Краматорске
Киев • УНН
СБУ задержала в Краматорске четырех агентов фсб, которые передавали координаты Сил обороны и последствия обстрелов. Им грозит пожизненное заключение.
Контрразведка СБУ разоблачила в Краматорске четырех агентов фсб, которые собирали данные о Силах обороны и передавали их российской спецслужбе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Донецкой области еще одну агентурную сеть фсб рф. По результатам комплексных мероприятий в Краматорске задержаны четыре участника ячейки, которые по указанию врага фиксировали координаты Сил обороны на территории прифронтового города
По данным СБУ, среди приоритетных объектов для наблюдения были запасные командные пункты, логистические склады, фортификационные сооружения и маршруты движения Сил обороны к передовой. Также агенты отслеживали последствия российских обстрелов города. Эту информацию они передавали фсб для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Краматорску.
Согласно материалам дела, трое фигурантов были завербованы врагом через их давнего знакомого, который проживает в санкт-петербурге и работает на сотрудника "управления фсб в днр" - Александра Ногаша.
Одним из агентов оказался водитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства Краматорска, который под видом рабочих поездок объезжал город, чтобы выявить и "слить" врагу расположение украинских защитников. Кроме того, он подыскивал потенциальных кандидатов для дальнейшей вербовки российскими спецслужбистами. Также во вражескую группу входили местный сантехник и его жена, которые на собственном автомобиле объезжали город, чтобы зафиксировать на камеру телефона объекты, которые, по их мнению, использовали Силы обороны. Впоследствии агентурная пара привлекла к сотрудничеству с врагом свою подругу - местного риелтора, которая по поручению фсб разведовала места сосредоточения личного состава и направления движения защитников Донецкой области
Сотрудники СБУ разоблачили всех четырех фигурантов, задокументировали их преступления и задержали по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны и другие электронные устройства с доказательствами работы на ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая корректировала воздушные атаки. Четыре информатора задержаны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.