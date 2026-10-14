В Киеве 18-летний агент фсб пытался активировать для рф 148 Starlink, ему грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
СБУ задержала 18-летнего агента фсб, который готовил регистрацию 148 Starlink для россии. Ему объявили о подозрении в государственной измене.
В Киеве задержан агент фсб, пытавшийся активировать для рашистов 148 интернет-устройств. Им оказался 18-летний бывший студент столичного колледжа, ему грозит пожизненное заключение, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Контрразведка Службы безопасности предотвратила регистрацию одной из крупнейших партий спутниковых станций Старлинк для рф.
По имеющимся данным, оперативное реагирование сорвало намерение врага задействовать терминалы для планирования боевых операций в Донецкой и Запорожской областях.
Как выяснило расследование, вражеское задание выполнял завербованный фсб 18-летний бывший студент столичного колледжа.
В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда после обучения на электрогазосварщика начал искать "быстрые" заработки в Телеграм-каналах.
В одном из чатов с ним связался сотрудник фсб и предложил сотрудничество в обмен на обещание "легких" денег.
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Установлено, что в течение нескольких дней после вербовки фигурант оформил 15 Старлинков, используя паспортные данные своих родственников и знакомых.
Затем агент подготовил "подставные" персональные данные для регистрации еще 133 терминалов для российской спецслужбы.
Контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его подрывную деятельность и задержали "с поличным" возле почтового отделения, где он планировал активировать новую партию интернет-станций.
Параллельно с этим были заблокированы предварительно оформленные Старлинки, реквизиты которых фигурант передал через мессенджер куратору из рф.
Во время обысков у задержанного изъяли несколько смартфонов с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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